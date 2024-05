Hardy Krüger steigt bei GZSZ ein - als Chirurg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hardy Krüger ist bei der RTL-Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« (GZSZ) eingestiegen. Er spielt den plastischen Chirurgen Lars Brunner, der nach langem Aufenthalt in den USA nach Berlin zurückkommt. Das teilte der Fernsehsender mit - pünktlich zum 56. Geburtstag des Schauspielers.

Die ersten Folgen mit ihm werden am 6. August ausgestrahlt. Den Chirurgen Brunner beschreibt RTL so: Er sei »ein gebildeter, selbstbewusster Sunny-Man und gut aussehender Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann.«

Krüger selbst sagte laut Mitteilung: »GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Das muss geändert werden, dachte ich mir.« Er ist etwa durch die ZDF-Serie »Forsthaus Falkenau« bekannt.

Am Set der Langzeit-Serie GZSZ traf Krüger auf eine alte Bekannte: Gisa Zech. Gemeinsam hatten sie bei »Forsthaus Falkenau« jahrelang als Ehepaar vor der Kamera gestanden. »Ich finde es großartig, dass Hardy und ich wieder zusammen für eine Produktion drehen. Ob wir allerdings auch bei GZSZ ein Paar spielen, das wird sich zeigen«, sagte die 49-Jährige laut Mitteilung.