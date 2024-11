Happy Birthday Your Majesty! König Charles feiert Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der britische König Charles III. feiert heute seinen 76. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte zur Feier des Tages ein neues Foto des Monarchen, das ihn in einem strahlend blauen Anzug zeigte. Dazu hieß es: »Wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag heute«. Zu Ehren des Königs werden traditionell Kanonenschüsse abgefeuert und die Glocken der Westminster Abbey geläutet.

Statt sich auszuruhen, will der König an seinem Geburtstag einen ersten Umschlagplatz seines »Coronation Food Projects« in London eröffnen, teilte der Palast mit. Dort sollen überschüssige Lebensmittel gesammelt, gelagert und zu Mahlzeiten verarbeitet werden, die an Hilfsorganisationen und Suppenküchen verteilt werden.

Am Vorabend hatte sich der Monarch bei der Weltpremiere des Kinofilms »Gladiator II« gezeigt und mit Stars wie Denzel Washington, Paul Mescal und Pedro Pascal getroffen. Nicht auf dem Roten Teppich dabei war seine Frau Königin Camilla, die wegen einer Atemwegsinfektion derzeit etwas kürzertritt.

Britische Monarchen feiern zweimal Geburtstag

Charles hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Im Februar hatte der Palast mitgeteilt, dass der König an Krebs leidet. Zunächst hatte er alle Termine abgesagt. Trotz anhaltender Behandlung nimmt der König seit April wieder zunehmend Pflichten wahr. Zuletzt reisten er und seine Frau Königin Camilla (77) gemeinsam nach Australien und Samoa.

Der Geburtstag britischer Monarchen wird traditionell zweimal gefeiert: Am tatsächlichen Datum und am zweiten Samstag im Juni mit der farbenfrohen Parade Trooping the Colour, bei der die Royals eine Prozession Hunderter Gardesoldaten über die Prachtstraße The Mall in London anführen. Höhepunkt ist stets der Überflug der Royal Air Force mit Dutzenden Flugzeugen und Hubschraubern, während die Royals vom Balkon des Buckingham-Palasts winken.