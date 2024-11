Große Rettungsaktion: Zweijähriger steckt in Schacht fest

Ein zweijähriger Junge ist in Pirna in einen Schacht gefallen und musste befreit werden. (Symbolbild)

Ein zweijähriger Junge ist im sächsischen Pirna in einen mehrere Meter tiefen Schacht gestürzt und steckengeblieben. Mit einer aufwendigen Rettungsaktion wurde er befreit. Er steckte rund zweieinhalb Stunden fest, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach fiel der Junge am Donnerstagnachmittag in den Regensickerschacht. Darauf lag nur ein Deckel, der nachgegeben haben soll. Mithilfe zweier Bagger wurde der Bereich um den Schacht ausgegraben und der Junge mit einem Seil befreit. Für die Rettung wurden auch zwei Bäume gefällt.

Wegen der niedrigen Temperaturen kam der Zweijährige in Begleitung seiner Mutter nach der Befreiung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren unter anderem Kräfte der Feuerwehr und der Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.