»Grill den Henssler«: Gastro-Juror Heinz Horrmann gestorben

Gemeinsam mit Reiner Calmund war Horrmann in der Vox-Show »Grill den Henssler« zu sehen. (Archivbild)

Der Restaurantkritiker und Vox-Juror Heinz Horrmann ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie sein Kollege und Weggefährte Reiner Calmund unter Berufung auf Horrmanns Ehefrau der dpa sagte. Calmund und Horrmann waren mehrere Jahre gemeinsam als Juroren in den Vox-Sendungen »Die Kocharena« und »Grill den Henssler« zu sehen. Horrmann sei im Schlaf gestorben, seine Ehefrau habe ihn gefunden, sagte der Ex-Manager von Bayer Leverkusen. Zuvor hatte »Bild« berichtet, dass Horrmann in der Nacht zum 19. Juni zu Hause in Berlin gestorben war.

Horrmann wurde im nordrhein-westfälischen Düren geboren. Er arbeitete zunächst als Journalist, schrieb unter anderem für »Bild« und »Welt« und verschiedene Fachzeitschriften im Bereich Gastronomie. Vom Start 2007 bis zur letzten Ausgabe 2013 war er Juror der »Kocharena«. Am Folgeformat »Grill den Henssler« wirkte er bis 2016 mit.

»Spitze Zunge« und großes Wissen

»Für die Branche war er eine absolute Bereicherung«, sagte Calmund der dpa. Horrmann habe »eine spitze Zunge«, aber auch ein immenses Fachwissen gehabt. Der Journalist veröffentlichte zahlreiche Bücher zu Hotellerie, Gastronomie und Genuss.