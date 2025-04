Frischvermählter Mann soll Frau in Tschechien getötet haben

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz nach der Hochzeit soll ein Mann in Tschechien seine Ehefrau getötet haben. Gegen den 46-Jährigen werde wegen Mordverdachts ermittelt, bestätigte eine Polizeisprecherin. Die beiden hatten sich nach einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur CTK erst vor wenigen Tagen das Ja-Wort gegeben.

Zu dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen kam es in der Nähe der Stadt Ostrov, die weniger als 20 Kilometer südlich des sächsischen Kurorts Oberwiesenthal liegt. Die Polizei fand nach eigenen Angaben die Frau am Montag gegen zwei Uhr morgens nach einem anonymen Telefonanruf leblos in der Wohnung des Paares. Nach Einschätzung einer Rechtsmedizinerin sei die 42-Jährige durch Einwirkung von Gewalt gestorben. Medien berichteten, die Frau sei möglicherweise erwürgt worden. Eine Obduktion der Leiche soll Klarheit bringen.

Bei Verurteilung droht lange Haftstrafe

Der verdächtige Ehemann sei nach kurzer Fahndung an einer Tankstelle festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Inzwischen sei ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt worden. Im Falle einer Verurteilung drohe dem Mann eine Haftstrafe zwischen 10 und 18 Jahren.