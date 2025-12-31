Frau lebensgefährlich verletzt – 16-Jähriger festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 49-jährige Frau ist in einer Wohnung in Düsseldorf lebensgefährlich verletzt worden. Ein Zeuge habe am Nachmittag den Notruf gewählt, weil es in einer Wohnung am Rather Kreuzweg mutmaßlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei, teilte die Polizei mit. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde demnach noch vor Ort festgenommen. Die 49-Jährige kam zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln.