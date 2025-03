Florida geht juristisch gegen Tate-Brüder vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gegen den für frauenfeindliche Aussagen bekannten Influencer Andrew Tate und seinen Bruder Tristan geht jetzt auch der Justizminister von Florida strafrechtlich vor. Er habe das Büro der Staatsanwaltschaft angewiesen, Durchsuchungsbefehle zu vollstrecken und Vorladungen im Rahmen einer nun laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Tate-Brüder zu erlassen, teilte James Uthmeier auf der Plattform X mit. Die zwei Brüder reisten vergangene Woche in die USA ein. In Rumänien wird gegen sie wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandel ermittelt.

Seit ihrer Festnahme im Dezember 2022 konnten die beiden Männer Rumänien zunächst nicht verlassen. Schließlich erlaubten die rumänischen Behörden die Ausreise. Die Brüder reisten daraufhin nach Florida. Medien spekulierten, die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump könne sich für die Tate-Brüder eingesetzt haben. Die beiden haben sowohl die britische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der US-Präsident erklärte vergangene Woche, er wisse nichts über die Freilassung der Tate-Brüder aus Rumänien. Nachfragen, ob sich Trump für die Ausreiseerlaubnis starkgemacht habe, beantwortete er nicht.

Floridas Justizminister: Dieses Verhalten ist abscheulich

Der Justizminister von Florida ließ offen, weswegen genau er strafrechtlich gegen die Brüder vorgeht. »Diese Jungs haben selbst öffentlich zugegeben, dass sie sich an etwas beteiligt haben, das sehr nach Anstiftung zu illegalen Aktivitäten, Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen auf der ganzen Welt aussieht«, sagte er. In Florida werde diese Art von Verhalten als abscheulich angesehen. Vergangene Woche hatte bereits Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis gesagt: »Florida ist kein Ort, an dem man willkommen ist, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen.«

Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. Die Staatsanwaltschaft in Rumänien wirft den beiden vor, Frauen in die Produktion kommerzieller Sex-Videos gedrängt zu haben. Die Ermittlungen führten zur Identifikation von mindestens 34 mutmaßlichen Opfern, darunter eine 15-Jährige. Die beiden Brüder weisen alle Vorwürfe zurück.