First Lady nimmt Weihnachtsbaum für Weißes Haus in Empfang

Die First Lady der USA, Jill Biden, hat den Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang genommen. Die etwa sechs Meter hohe Tanne wurde traditionsgemäß mit Pferden und Kutsche an den Nord-Eingang der US-Regierungszentrale in Washington geliefert. Der Baum stammt aus North Carolina. In dem Bundesstaat hatte Sturm »Helene« im September große Verwüstungen angerichtet.

Die Familie Cartner habe Tausende Bäume im Sturm verloren, sagte die First Lady mit Blick auf die Weihnachtsbaumschule, aus der die Tanne stammt. »Aber diese blieb stehen.« Jill Biden, die einen roten Hosenanzug trug, war bei dem Termin von Angehörigen des Militärs und deren Familien umgeben, darunter waren zahlreiche Kinder. Sie posierte mit den Familien und begutachtete den Baum.

Der Baum wird dort traditionell im Blue Room aufgestellt. Mit dem Eintreffen des Weihnachtsbaums wird in den USA die festliche Jahreszeit eingeläutet.