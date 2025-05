Finale von Germany's Next Topmodel am 19. Juni in Köln

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am 19. Juni entscheidet sich, wer die 20. Staffel von »Germany's Next Topmodel« (GNTM) gewinnt. Bei dem Live-Finale im Kölner Coloneum werden jeweils eine Gewinnerin und ein Gewinner gekürt, wie es in einer Mitteilung von ProSieben heißt. ProSieben und die Streamingplattform Joyn zeigen die Castingshow von Heidi Klum ab 20.15 Uhr.

Die beiden Sieger erhalten demnach jeweils ein Titelbild auf der Modemagazin »Harper's Bazaar« und ein Preisgeld von 100.000 Euro. Zudem würden sie Teil einer Kampagne von L'Oréal Paris. Neben Familien und Freunden werden beim Finale der Jubiläumsstaffel ehemalige Kandidaten aus den 20 Staffeln auf den Rängen sitzen. Im vergangenen Jahr gewannen Lea und Jermain den Titel.