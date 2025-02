Fahrgäste in S-Bahn in München mit Messer bedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer S-Bahn in München hat ein Mann laut Polizei mit einem Messer mehrere Fahrgäste bedroht. Verletzt wurde niemand. Die vier betroffenen Passagiere seien in den vorderen Teil des Zuges geflohen und zum Schutz vom Zugführer in dessen Fahrerkabine aufgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Der 45 Jahre alte Mann sei schließlich alleine im S-Bahn-Abteil eingeschlossen gewesen und festgenommen worden.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann bereits zuvor Fahrgäste in einem Regionalzug mit einem Messer bedroht. In der S-Bahn hatte der Deutsche den Angaben zufolge ein Küchenmesser mit 18 Zentimeter langer Klinge bei sich.

Er habe die anderen Fahrgäste in Angst und Schrecken versetzt. Unter anderem soll er mit dem Messer Stich- und Schnittbewegungen gemacht und gesagt haben, die Reisenden müssten sich vor ihm fürchten. Nach seiner Festnahme wurde ein Alkoholgehalt von 0,46 Promille festgestellt.

Der Mann sei bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft habe eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung veranlasst, wo er polizeilich überwacht werde.