Extrem selten: eineiige Drillinge in der Slowakei geboren

In der Slowakei sind eineiige Drillinge geboren worden. Das teilte die Universitäts-Kinderklinik in Kosice (auf Deutsch auch Kaschau) mit und erklärte, dass dies nur extrem selten passiere, ungefähr einmal pro hundert Millionen Geburten. Eine solche Geburt sei immer mit großen Risiken verbunden. Allen drei in der Klinik in Kosice geborenen Babys gehe es jedoch gut, hieß es. Man hoffe, sie bald nach Hause entlassen zu können.

Eineiige Drillinge entstehen nach Angaben der Klinik dadurch, dass sich eine befruchtete Eizelle im Frühstadium der Schwangerschaft teilt und eine der beiden daraus entstandenen Eizellen dann noch ein weiteres Mal. Das Ergebnis seien drei genetisch gleiche Embryonen gleichen Geschlechts.

Die Mädchen namens Sara, Ester und Livia seien bereits in der zweiten Junihälfte in der 33. Schwangerschaftswoche durch Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Sie hätten sich seither gut entwickelt. Jedes der drei Babys habe während der inzwischen vergangenen vier Wochen nahezu 400 Gramm an Gewicht zugenommen, und alle drei zeigten tägliche Entwicklungsfortschritte.

Die Mutter, von der nur der Vorname Petronela veröffentlicht wurde, stille alle drei und werde gemeinsam mit ihnen in der Klinik betreut. Sie habe bereits eine fünf Jahre alte Tochter.