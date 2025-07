Explosion an Tankstelle in Rom - Mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der italienischen Hauptstadt Rom sind Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa wurden acht Polizisten und ein Feuerwehrmann verletzt – fünf sollen mit leichten Verbrennungen und Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter ins Krankenhaus gebracht worden sein. Medienberichten zufolge sollen auch Passanten verletzt worden sein, die örtliche Feuerwehr machte dazu zunächst keine Angaben.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall kurz nach 8.00 Uhr im Osten Roms – die Ursache der Explosion ist noch unklar. Demnach waren die Einsatzkräfte bereits wegen eines Brandes vor Ort, als es in einer Tankstelle für Benzin und Flüssiggas zu der Explosion kam. Die Feuerwehrleute sind weiterhin damit beschäftigt, die Umgebung abzusichern.

Die Explosion war laut dpa-Reportern in mehreren Stadtteilen Roms zu hören, auch die Druckwelle war zu spüren. Es gibt Schäden an umliegenden Gebäuden und einem Gerichtsdepot. Die umliegende Metro-Station wurde gesperrt. Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, appellierte in den sozialen Medien an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet vorsichtshalber zu verlassen.