Ex-Biathletin Laura Dahlmeier stirbt bei Bergunglück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Viele Stunden lang hat Laura Dahlmeiers Seilpartnerin versucht, die beim Bergsteigen in Pakistan verunglückte Biathlon-Olympiasiegerin zu bergen. Doch alle Bemühungen waren vergeblich, auch ein Rettungseinsatz scheiterte. So schildert das Management der ehemaligen Spitzensportlerin die tragische Situation im Karakorum-Gebirge. Zwei Tage nach dem Unglück am Laila Peak kam nun die traurige Nachricht: Die 31-Jährige ist tot. Ihre Leiche wird am Berg bleiben.

»Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauber-Überflug und der Schilderungen der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen ist vom sofortigen Tod Laura Dahlmeiers auszugehen«, heißt es in der Erklärung ihres Managements.

Die 31-Jährige habe mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art das Leben vieler bereichert, wird darin auch die Familie zitiert. »Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt, für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben.« Auch die pakistanischen Behörden bestätigten basierend auf Informationen des Rettungsteams, dass Dahlmeier tot sei.

Umgehender Notruf

Dahlmeier war mit einer Seilpartnerin am 6.069 Meter hohen Laila Peak unterwegs, als sie am Montag auf einer Höhe von 5.700 Metern im Abstieg von Steinschlag getroffen wurde. »Das sind große Brocken, die in Hunderte Teilstücke auseinanderspringen. Dann kommt 50, 100, 200 Meter tiefer ein Steinhagel hinunter, dem kann man oft nicht ausweichen«, schilderte Bergsteiger-Legende Reinhold Messner der dpa die von Alpinisten gefürchtete Gefahr. Gerade in schwierigen Routen und in steilen Wänden könne man dann nicht etwa davonlaufen, weil man ja durch das Seil am Berg befestigt sei.

Der Laila Peak liegt unweit des K2, des zweithöchsten Bergs der Welt, nahe der Grenze zu China. Die Region zieht jedes Jahr Bergsteiger an, die Risiken durch Lawinen und Unwetter sind aber hoch.

Dahlmeier war die erfolgreichste deutsche Biathletin des vergangenen Jahrzehnts (Archivbild). Foto: Sven Hoppe/DPA Dahlmeier war die erfolgreichste deutsche Biathletin des vergangenen Jahrzehnts (Archivbild). Foto: Sven Hoppe/DPA

Seilpartnerin blieb unversehrt

Nach dem Notruf, den die Seilpartnerin umgehend absetzte, begann eine groß angelegte Rettungsaktion. Zunächst versuchte die Seilpartnerin noch selbst, Dahlmeier zu bergen. Das sei aber in dem schweren Gelände und wegen des weiter anhaltenden Steinschlags unmöglich gewesen, hieß es vom Management. Als sie kein Lebenszeichen mehr erkennen konnte, entschied sie sich in der Nacht zum Rückzug aus der Gefahrenzone und erreichte letztlich unversehrt das Basislager.

Bis ein Rettungshubschrauber in der Region war, dauerte es. Die Crew konnte am Dienstag beim Überfliegen der Unglücksstelle ebenfalls kein Lebenszeichen von Dahlmeier feststellen. Weitere Rettungsversuche per Heli scheiterten am schlechten Wetter.

Bayerischer Kletterer Teil des Rettungsteams

Stattdessen stiegen vier erfahrene Bergsteiger und zwei Bergträger zu der Verunglückten auf. Einer von ihnen war der bayerische Extremkletterer Thomas Huber, der laut Messner eigens aus der ebenfalls in Pakistan befindlichen Latok-Gruppe eingeflogen worden war.

Doch am Ende war alle Hoffnung vergebens. Die Gefahren für die Helfer waren aufgrund der schwierigen Bedingungen mit Steinschlag und einem Wetterumschwung zu groß. Selbst die Bergung des Leichnams wurde aufgegeben.

»Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen«, teilte das Management mit. Dies sei auch im Sinne der Angehörigen, die außerdem ausdrücklich darum bäten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren.

Trauer um Sportlerin

Die Nachricht vom Tod der Vorzeige-Athletin löste bei vielen Menschen Bestürzung aus. »Laura Dahlmeier war eine Botschafterin unseres Landes in der Welt, ein Vorbild für ein friedliches, fröhliches und faires Miteinander über Grenzen hinweg. So wird sie mir, so wird sie vielen Menschen in unserem Land in Erinnerung bleiben«, schrieb etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Auch der Deutsche Skiverband erinnerte zum Tod der zweifachen Olympiasiegerin und siebenfachen Weltmeisterin daran, dass Dahlmeier nicht nur eine der erfolgreichsten Athletinnen in der Geschichte des Verbandes gewesen sei, sondern »auch ein außergewöhnlicher Mensch voller Lebensfreude, Mut und Herzlichkeit - auf und neben der Loipe«.

Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen verunglückt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/DPA Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen verunglückt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Als »Königin des Wintersports« bezeichnete sie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). »Die Berge waren seit Kindestagen ihr zweites Zuhause. Es ist umso tragischer, dass sie ausgerechnet bei ihrem liebsten Hobby das Leben verlor.«

Erfahrene Bergsteigerin

Dahlmeier war die erfolgreichste deutsche Biathletin des vergangenen Jahrzehnts. Im Mai 2019 beendete die Oberbayerin dann im Alter von 25 Jahren überraschend ihre Karriere als Leistungssportlerin. Sie erklärte damals, dass sie als Biathletin keine sportlichen Ziele mehr habe, und widmete sich vermehrt ihrer Leidenschaft für die Berge.

Sie war den Angaben zufolge seit Ende Juni gemeinsam mit Freunden in der Region unterwegs. Am 8. Juli bestieg sie erfolgreich den Great Trango Tower (6.287 m). Der Laila Peak war das zweite geplante Gipfelziel. Die Seilschaft war im anspruchsvollen Alpinstil unterwegs, der auf Hilfsmittel wie Träger oder Festseile verzichtet.

Die Garmisch-Partenkirchnerin ist staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, aktives Mitglied bei der Bergwacht und gilt als erfahrene und risikobewusste Bergsteigerin. »Frau Dahlmeier ist eine glänzende Alpinistin, und sie hat die Fähigkeit, all diese Berge zu besteigen«, sagte Messner während der Rettungsaktion der Deutschen Presse-Agentur. »Aber ein Restrisiko bleibt immer.«

Erklärung des Managements