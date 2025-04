Eurofighter für Suche nach vermisstem Pawlos gestartet

Ein Eurofighter soll Aufnahmen liefern und so bei der Suche helfen. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Bundeswehr beteiligt sich mit einem Aufklärungsflugzeug an der Suche nach dem seit einer Woche in Hessen vermissten sechsjährigen Pawlos. Dazu startete vom Fliegerhorst Nörvenich aus am Nachmittag ein für Luftaufklärung ausgerüsteter Eurofighter (»Recce«) auf, um hochauflösende Aufnahmen zu liefern.

»Wir wurden heute am Vormittag beauftragt, im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei in Hessen mit einem unserer Eurofighter in der Aufklärungskonfiguration bei der Suche nach dem kleinen Pawlos zu unterstützen«, sagte zuvor Oberstleutnant René Diegeler, der stellvertretende Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 »Boelcke«. Und: »Ich hoffe sehr, dass der Junge schnell und unversehrt gefunden wird.«

Der Junge aus dem mittelhessischen Weilburg war am vergangenen Dienstagmittag ohne ersichtlichen Grund von seiner Förderschule davongelaufen. Zuletzt tauchte ein Video auf, das den Jungen laut Polizei »mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit« zeigt. Darauf sei zu sehen, wie er auf einer stark befahrenen Straße stehe. Ein Verkehrsteilnehmer begleite ihn daraufhin von der Fahrbahn.