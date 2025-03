Endlich bestätigt: Serienhit »Ted Lasso« bekommt 4. Staffel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Finalspiel in der dritten Staffel war nicht das Ende: Die Erfolgsserie »Ted Lasso« bei Apple TV+ geht weiter. Seit längerem gab es Gerüchte, nun bestätigte der Streamingdienst eine vierte Staffel.

Die Mischung aus Comedy- und Dramaserie dreht sich um einen US-Football-Coach, der in Großbritannien ein Fußball-Team leiten soll - ohne anfangs auch nur den Hauch einer Ahnung von den Regeln zu haben.

»Ted Lasso« formt aus Einzelkämpfern ein echtes Team, hilft seinen Spielern, sich persönlich weiterzuentwickeln - und zu verstehen, dass Fußball zwar das Leben und Erfolg schön ist, aber beides eben nicht alles ist. Die Feel-Good-Serie mit einer großen Prise Humor wurde zwei Jahre in Folge für die ersten beiden Staffeln mit dem Emmy als Beste Comedyserie ausgezeichnet.

»Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, erst abzuwägen und dann zu wagen«, wird Hauptdarsteller und Executive Producer Jason Sudeikis in einer Mitteilung zitiert. »In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören.«

Über die Besetzung von Staffel vier wurde nichts offiziell bekanntgegeben. Aber gemeinsam mit Jason Sudeikis (»Ted Lasso«) werde sein Schauspielkollege Brendan Hunt, der bislang »Coach Beard« spielte, Teil des Executive-Producer-Teams sein, hieß es. Und »Roy Kent«-Darsteller Brett Goldstein wird als Drehbuchautor und Executive Producer fungieren.