Elton John denkt über seine Sterblichkeit nach

Popstar Elton John (77) beschäftigt der Gedanke an seinen Tod. Auf seinem neuen Album, das er mit US-Musikerin Brandi Carlile aufgenommen hat, gebe es einen Song mit dem Titel »When This Old World Is Done With Me«. Darin gehe es um Tod und Sterblichkeit, sagte John in einem BBC-Interview. Beim Arbeiten daran sei er zusammengebrochen.

»Wenn man in seine späten Siebziger kommt, denkt man über Sterblichkeit nach, vor allem wenn man Kinder hat und einen tollen Ehemann«, sagte John. »Man denkt: «Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre.» Und deswegen hat mich das wirklich bewegt und ich habe 45 Minuten lang geschluchzt.«

Probleme mit den Augen

Der britische Musiker (»Rocket Man«, »I'm Still Standing«) hatte vor einigen Monaten öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion Probleme mit dem Sehen hat. Momentan könne er schlecht sehen, sagte er auch der Zeitung »Guardian«. »Es gab Tage, an denen es mir miserabel ging, aber dann denke ich daran, wie viel Glück ich habe.« Er habe neuen Respekt für Menschen, die schlecht sehen könnten oder ganz blind seien.

Er habe ein großartiges Leben und hoffentlich werde sich seine Sehkraft verbessern, sagte John. Er habe schon vieles geschafft, sowohl Sucht als auch gesundheitliche Probleme überstanden. »Das kriegt mich nicht unter.« Das neue Album »Who Believes In Angels?« soll im April erscheinen.