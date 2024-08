»Ein Team von Giganten« - Filmfest Venedig eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jubel für Sigourney Weaver und ein roter Teppich im »Beetlejuice«-Fieber: Das Filmfest Venedig zelebriert zur Eröffnung Legenden des Hollywood-Kinos. US-Schauspielerin Weaver erhielt den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Anschließend läuft mit »Beetlejuice Beetlejuice« die Fortsetzung der Kult-Horrorkomödie von Tim Burton.

»Oscar längst überfällig«

Mit der Sci-Fi-Reihe »Alien« (ab 1979) wurde Weaver weltweit bekannt. In Venedig wurde die 74-Jährige für die Pionierarbeit gelobt, die sie für Frauen im öffentlichen Raum geleistet habe - mit vielschichtigen Frauenrollen, die keine Klischees bedienen. »Danke, dass du eine neue Dimension des Kinos erschaffen hast, indem du Frauen auf so revolutionäre Weise dargestellt hast«, sagte die Schauspielerin Camille Cottin bei der Eröffnungs-Gala.

Sigourney Weavers Ankunft am Teppich wird von Dutzenden Fotografen begleitet. Foto: Joel C Ryan/DPA Sigourney Weavers Ankunft am Teppich wird von Dutzenden Fotografen begleitet. Foto: Joel C Ryan/DPA

Anschließend sprach Regisseur James Cameron, der etwa in »Avatar« mit Weaver zusammengearbeitet hatte, eine zweite Laudatio per Videobotschaft und sagte: »Wenn ihr mich fragt, ist der Oscar für sie längst überfällig.«

Weaver bedankte sich in ihrer Rede bei ihrer Familie und Weggefährten. »Mein Leone wird im Flugzeug neben mir sitzen«, scherzte sie in Bezug auf den italienischen Titel des Preises »Leone d'Oro«. »Er wird in der Gondel neben mir sitzen, und mein Mann wird sich daran gewöhnen müssen, dass er mit uns im Bett liegt.«

Hollywood-Stars kommen mit ihren Partnern

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr wegen des Hollywood-Streiks hauptsächlich von italienischen und europäischen Schauspielern bevölkert wurde, liefen dieses Jahr wieder viele internationale Stars über den roten Teppich. Schauspielerin Cate Blanchett und Musikerin Patti Smith posierten zusammen für die Fotografen.

Weaver kam mit ihrem Ehemann Jim Simpson nach Venedig. Das Paar ist seit 40 Jahren verheiratet. Auch viele andere Stars schritten mit ihren Lebensgefährten über den roten Teppich.

Tim Burton und Monica Bellucci sind privat und beruflich verbandelt. Foto: Gian Mattia D'alberto/DPA Tim Burton und Monica Bellucci sind privat und beruflich verbandelt. Foto: Gian Mattia D'alberto/DPA

So etwa Willem Dafoe mit seiner Ehefrau, der italienischen Schauspielerin und Regisseurin Giada Colagrande. Winona Ryder brachte ihren Partner, den Modedesigner Scott MacKinlay Hahn, mit.

Und Regisseur Tim Burton lief Hand in Hand mit seiner Freundin, der Schauspielerin Monica Bellucci, über den Teppich. Sein Film »Beetlejuice Beetlejuice« lief nach der Eröffnungszeremonie als erster Film. Neben Bellucci spielen Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe und Jenna Ortega mit.

»Beetlejuice Beetlejuice«

»Beetlejuice« erzählt von einem aufsässigen Poltergeist. Verkörpert von Keaton mit schwarzen Augenringen und wirren Haaren, ist er seit seiner Veröffentlichung 1988 zu einer ikonischen Figur in der Popkultur geworden. Bis zur Fortsetzung hat es nun lange gedauert.

Lydia Deetz (Ryder), die schon im ersten Teil von Beetlejuice verfolgt wurde, wird auch gut 30 Jahre später noch von ihm heimgesucht. Nach einem Familienunglück kehren drei Generationen der Familie Deetz zu dem Haus zurück, in dem alles begann - und neues Unheil lässt nicht lange auf sich warten.

»Wednesday«-Darstellerin Ortega ist neu im Cast. »Ich war ein großer Fan des ersten Teils«, sagte sie. »Als ich dazustieß und wusste, dass ich mich einem Team von Giganten und Leuten anschloss, die so besonders und talentiert sind in dem, was sie tun, habe ich einfach versucht, mich um meine Angelegenheiten zu kümmern.«

Jenna Ortega gehört zur Besetzung des Eröffnungsfilms. Foto: Joel C Ryan/DPA Jenna Ortega gehört zur Besetzung des Eröffnungsfilms. Foto: Joel C Ryan/DPA

Ortega lief in einem roten Tüllkleid über den Teppich - eine Anspielung auf ein Kleid, das ihre von Ryder verkörperte Filmmutter im Film trägt. Ryder sagte in Venedig: »Ich war so aufgeregt, wieder mit allen zusammen zu sein. Der erste Film war so eine besondere Erfahrung. Einfach nur in der Lage zu sein, dorthin zurückzugehen, war ein wahr gewordener Traum.«