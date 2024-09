Duell von Böhmermann und »Let's Dance« beim Fernsehpreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZDF gegen RTL, Satire gegen Samba: Beim Deutschen Fernsehpreis kommt es in diesem Jahr zu einem Duell zwischen Moderator Jan Böhmermann und der RTL-Tanzshow »Let's Dance«. Das geht aus der Liste der Nominierungen hervor, die die Preis-Jury am Donnerstag veröffentlichte. Sowohl Böhmermanns ZDF-Show »Lass dich überwachen!« als auch der RTL-Quotenhit mit tanzenden Promis kommen darin auf drei Nominierungen im Bereich Unterhaltung - noch dazu in denselben Kategorien. Beide Formate können demnach auf Auszeichnungen bei »Beste Unterhaltung Show«, »Beste Regie Unterhaltung« und »Beste Ausstattung Unterhaltung« hoffen.

Bei den fiktionalen Produktionen geht die Drama-Serie »Die Zweiflers« der ARD als ein großer Favorit ins Rennen. Sie führt die Liste mit sechs Nominierungen an. Dahinter folgt »Deutsches Haus« (Disney+) mit vier Nennungen. Drei Nominierungen ergatterten »Push« (ZDFneo) und die Comedy-Serie »Legend of Wacken« (RTL+).

Die Auszeichnung wird getragen von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. In diesem Jahr hat der WDR stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen. Die Preise werden am 24. und 25. September in zwei Shows in Köln verliehen.