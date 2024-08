Drei weitere Bundesländer starten ins neue Schuljahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den Sommerferien geht an diesem Montag in drei weiteren Bundesländern - nämlich in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland - die Schule wieder los. Damit ist jetzt mehr als die Hälfte der 16 Länder schon im neuen Schuljahr. Große Ferien sind jetzt nur noch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sowie in Baden-Württemberg und Bayern.

Die letzten Rückkehrer in die Schulen werden auch 2024 wieder die Bayern sein - der erste Schultag im Freistaat ist der 10. September. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen startete vergangene Woche ins neue Schuljahr 2024/25.

In Rheinland-Pfalz geht am Montag für rund 548.000 Kinder und Jugendliche die Schule los. Besonders spannend wird es für die etwa 41.000 Erstklässler. In Hessen drücken nun 810.000 Mädchen und Jungen die Schulbank, darunter etwa 60.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler. Das Saarland zählt jetzt rund 125.000 Schüler.