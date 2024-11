Drei Tote in Berliner Wohnung - Verdacht auf Tötungsdelikt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Leichen sind in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Die Auffindesituation lasse darauf schließen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Mordkommission ermittelt seit dem Nachmittag. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.

Die drei Personen seien um kurz nach 14.00 Uhr leblos aufgefunden worden, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass es sich um eine Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln soll. Die Tat soll nach Informationen von RTL mehrere Tage zurückliegen. Laut »Bild«-Zeitung soll der Lebensgefährte auf der Flucht sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Informationen nicht.

Anwohner legen Blumen und Kerzen nieder. Foto: Christophe Gateau/DPA Anwohner legen Blumen und Kerzen nieder. Foto: Christophe Gateau/DPA

An dem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Renn-Straße in einem Neubaugebiet legten Nachbarn am Abend Blumen und Kerzen vor das Haus. Eine Anwohnerin bezeichnete die Vorkommnisse im Gespräch mit einem dpa-Reporter als sehr beängstigend.