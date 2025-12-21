Drei Tote bei Unfall in Mittelfranken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in Mittelfranken ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein vierjähriges Kind, teilte die Polizei am Abend mit. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld südlich von Nürnberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wich ein Auto einem Abschleppfahrzeug auf dem Standstreifen aus. Ein weiteres Auto sei zeitgleich zum Spurwechsel in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Den Angaben zufolge saßen in einem der verunglückten Wagen fünf Menschen. Drei von ihnen starben noch vor Ort - laut Polizei zwei Frauen und ein Kind. Eine weitere Frau und ein Kleinkind seien schwer verletzt worden. Sie kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Kurz nach dem Zusammenstoß fuhren den Angaben zufolge zwei weitere Autos in die Unfallstelle. Es habe hierbei keine weiteren Schwerverletzten gegeben.

Noch keine Angaben gibt es zur Unfallursache. Die Straße ist komplett gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Zu dem Unfall kam es gegen 16.00 Uhr.