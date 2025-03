Die »Let's Dance«-Jury mischt sich unter die RTL-»Verräter«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Jury der beliebten Tanzshow »Let's Dance« macht bei der Reality-Spielshow »Die Verräter – Vertraue Niemandem!« mit. Das teilte RTL als Haussender beider Formate mit. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi werden zu den 16 Prominenten gehören, die bei der dritten »Verräter«-Staffel auf RTL und RTL+ dabei sein werden.

Ein Mix von Schlagersängerin bis Zauberkünstler

Ebenfalls mitspielen werden Schauspieler Wayne Carpendale, Model Mirja du Mont, Influencer Younes Zarou, Schlagersängerin Marie Reim, Ex-»Tagesschau«-Sprecher Jan Hofer, Schauspieler Ralf Bauer, TV-Moderatorin Charlotte Würdig, No-Angels-Veteranin Sandy Mölling, Schauspieler Thaddäus Meilinger, Zauberkünstler Timon Krause, Mode-Experte Joe Laschet, Ex-Fußballerin Martina Voss-Tecklenburg und Schauspielerin Janin Ullmann.

RTL-Moderatorin Sonja Zietlow begrüßt die Stars im geheimnisvollen »Verräter«-Schloss, wo ein Spiel aus Wahrheit und Täuschung beginnt – mit einem Silberschatz von 50.000 Euro als Hauptpreis. »Doch in diesem Spiel ist niemand sicher: Verrat lauert an jeder Ecke, und wer nicht clever genug spielt, könnte schon bald aus dem Rennen sein«, heißt es in der RTL-Mitteilung.

Den Sendetermin der neuen »Die Verräter«-Staffel will RTL in Kürze bekanntgeben. Zeitgleich zum Sendestart bei RTL sind auf RTL+ die ersten beiden Folgen verfügbar, danach gibt es die neue Folge immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.