Das Phänomen Taylor Swift: Wenn Mensch und Marke verschmelzen

RHODE ISLAND/LEVERKUSEN. Taylor Swift ist mehr als eine Sängerin. Sie ist ein Pop-Phänomen, eine Marke mit Milliardenwert – und das Gesicht mehrerer Generationen. Selbst wer wenig mit ihrer Musik zu tun hat, spürt: Swift ist überall. Aber wie gelang ihr dieser Spagat aus Superstar und Freundin von nebenan? Bastian Sens ist Geschäftsführer seiner eigenen Marketing-Agentur in Leipzig, Dozent für Online-Marketing und Bestseller-Autor. Die Strategie des Popstars hat er längst durchschaut.

»Swift ist eine Liga für sich«, weiß Sens. Die Fans von Taylor Swift, bekannt als Swifties, bilden eine der engagiertesten Fangemeinschaften der Musikindustrie. Welche Power hinter dem sogenannten »Swift-Effekt« steckt, wurde im Juli 2024 in Gelsenkirchen deutlich, als sich eine ganze Stadt für den Besuch der 35-jährigen Sängerin auf den Kopf stellte. Gelsenkirchen bereitete die Veltins-Arena für drei ausverkaufte Abende der sogenannten Eras Tour vor, insgesamt kamen rund 180.000 Besucher. Überall in der Stadt gab es bunte Banner, Selfie-Frames, ein 3D-Kreidebild am Hans-Sachs-Haus und sogar eine »Taylor-Swift-Straßenbahn«.

Getoppt wurde die große Inszenierung mit der symbolischen Umbenennung Gelsenkirchens zu »Swiftkirchen«. Die Aktion sorgte nicht nur für Begeisterung unter den Fans, sondern stärkte auch das Image der Stadt nachhaltig – 2025 gab’s für die aufmerksamkeitserregende Kampagne sogar den German Brand Award Gold, für »herausragende Markenarbeit«. Einige besondere Artefakte dieser Tage, darunter ein »Swiftkirchen«-Ortsschild, wurden ins Haus der Geschichte in Bonn aufgenommen, um das einmalige Event dauerhaft zu dokumentieren.

Das Ortsschild »Swiftkirchen« vor der Propsteikirche St. Augustinus in Gelsenkirchen. Foto: Bernd Thissen/dpa/dpa Das Ortsschild »Swiftkirchen« vor der Propsteikirche St. Augustinus in Gelsenkirchen. Foto: Bernd Thissen/dpa/dpa

Eine Auswertung der Ticketkäufer eines Konzerts in Gelsenkirchen zeigt: Die »Swifties« sind weit mehr als nur junge Teenie-Mädchen. Rund ein Drittel der Besucher war zwischen 18 und 29 Jahre alt – also Generation?Z. Frauen machten insgesamt 57?% des Publikums aus, mehr als jede fünfte Person war eine junge Frau aus dieser Altersgruppe. Da nur volljährige Ticketkäufer gezählt wurden, dürfte die Zahl der minderjährigen Fans noch höher liegen. Der Rest des Publikums kam aus allen Altersgruppen. Taylor Swift erreicht damit ein deutlich bunteres Publikum, als viele erwarten. Gleichzeitig verdeutlicht die starke Präsenz der Generation?Z, wie eng die Künstlerin mit ihren digital versierten Fans verbunden ist.

Swift hat inzwischen mehr als 282 Millionen Instagram-Follower, über 300 Millionen Tonträger verkauft und ist die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. Auch wenn Sens Taylor Swift für »begnadet« hält, mutmaßt er, dass ihre Musik nur ein Teil des Erfolges ist.

»So funktioniert die PR-Maschine Taylor Swift«

Der 40 Jahre alte Bestseller-Autor weiß, dass hinter dem bahnbrechenden Erfolg der ehemaligen Country-Sängerin vor allem eines steckt: »eine gut ausgeklügelte Strategie«, mit dem Ergebnis eines Networks von über 1,2 Milliarden Dollar. »Taylor Swifts Markenwert ist damit doppelt so hoch wie der von Beyoncé«, sagt Sens. Ihre Vermarktung werde von einem Team genau überwacht, das die Marke und das Image »Swift« versteht. »Sie soll authentisch wirken, wie das Mädchen von nebenan«, sagt Sens. »So funktioniert die PR-Maschine Taylor Swift.«

Und das schafft sie wohl. »Sie erzählt in ihren Songs persönliche Geschichten, singt über Themen, die auch aus ihrem Tagebuch stammen könnten. In Herzschmerz und Liebeskummer findet man sich in jeglichen Lebensphasen wieder«, so Sens. Schon früh sei Swift zudem auf Social-Media-Plattformen wie MySpace aktiv gewesen und habe ihre damals verhältnismäßig kleine Fanbase an ihrer Entwicklung teilhaben lassen. »Das tut sich auch heute noch«, sagt Sens. »In ihren Alben entwickelt sie sich außerdem stetig als Person weiter, das ist die Grundlage.« Swift wirke »sehr offen, was viele andere Stars nicht tun. Beyoncé zum Beispiel, sie wirkt unerreichbar und distanziert«, vergleicht der Experte.

»Swift gilt nun mal als Romantikerin«

Ihre Offenheit nutzt Swift nicht nur, um musikalische Geschichten zu erzählen, sondern auch, um Stellung zu gesellschaftlichen und politischen Themen zu beziehen. 2024 geriet sie dabei in einen öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump, nachdem sie in einem Post ihre Unterstützung für Kamala Harris bekanntgegeben hatte. Trump reagierte auf seiner Plattform Truth Social mit den Worten »ICH HASSE TAYLOR SWIFT!«, kritisierte sie in weiteren Posts und bezeichnete sie als »nicht mehr heiß«. Das Aufsehen löste über 330.000 zusätzliche Besuche auf der Wählerregistrierungsseite aus und galt als Beispiel für »Social Signaling«, bei dem Fans politische Positionen der Künstlerin nachahmen. Auf das Wahlergebnis hatte ihr Einfluss jedoch nur begrenzt Auswirkungen: Harris verlor die Wahl. Immerhin 20 Prozent der Wähler gaben laut einer US-Umfrage an, dass Swifts Unterstützung ihre Wahlentscheidung beeinflusst habe.

Nicht nur politisch, auch privat sorgt Swift für Schlagzeilen, die Medien lahmlegen können. So verbreitete sich die kürzlich bekanntgegebene Verlobung von Swift und ihrem Partner, dem Football-Star Travis Kelce, wie ein Lauffeuer. Das Bild der Verlobung auf Instagram hatte zuletzt 37 Millionen Likes. Swift, die für ihre diversen öffentlichen Liebeleien und Trennungen mit Stars wie Harry Styles oder Joe Jonas bekannt ist, steht kurz davor, in den Hafen der Ehe einzulaufen. »Für Swifts Fanschaft sind das tolle Nachrichten. Das Ganze hat diese gewisse Herzschmerz-Historie und Swift gilt nun mal als Romantikerin. Ihr Liebesleben ist ein großer Teil der emotionalen Bindung, die Fans zu ihr aufbauen«, so Sens.

»Kelces Trikotverkäufe stiegen um 400 Prozent«

Die Verlobung, die man aus Swifts Songs fast als das Happy End einer lang suchenden einsamen Seele lesen könnte, sorgt nicht nur für Herzklopfen bei den Fans – sie hat auch wirtschaftliche Folgen. »Dieses Ereignis beeinflusst direkt den Markt«, weiß der Experte. Die Nachricht ging Hand in Hand mit einem Werbedeal von Travis Kelce für die Marke »American Eagle« – deren Aktienkurs prompt um sechs Prozent anstieg. Schon während der Kennenlernphase mit Swift wurde deutlich, dass praktisch alles, was sie anfasst, zu Geld wird. Als sie zum ersten Mal bei einem seiner Spiele auftauchte, stiegen Kelces Trikotverkäufe vom einen auf den anderen Tag um ganze 400 Prozent.

Taylor Swift ist ein Extrembeispiel. Eine Marke, die ohne die sozialen Medien »sicherlich nicht« solche Dimensionen angenommen hätte, da ist sich Sens sicher. Das Marketing der Neuzeit schreibt andere Regeln. In Zeiten von Michael Jackson, den Beatles und Co. wurden Fans lediglich durch das Fernsehen oder Zeitschriften Einblicke in deren Privatleben gewährt, heute ist das anders. »Das ist ein Faktor, der ganz extrem ist«, sagt Sens. Denn man kaufe vor allem heute nicht mehr nur die Musik eines Künstlers, sondern auch sein Image. (GEA)

Bastian Sens ist Geschäftsführer seiner eigenen Marketing-Agentur in Leipzig, Dozent für Online-Marketing und Bestseller-Autor. Für eines seiner Bücher wurde er unter anderem mit dem Award für das Business Buch des Jahres 2019 gekrönt. Foto: Privat Bastian Sens ist Geschäftsführer seiner eigenen Marketing-Agentur in Leipzig, Dozent für Online-Marketing und Bestseller-Autor. Für eines seiner Bücher wurde er unter anderem mit dem Award für das Business Buch des Jahres 2019 gekrönt. Foto: Privat