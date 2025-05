Chelsea Flower Show: Im Namen der Rose

Bitte aktivieren Sie Javascript

Man kann jetzt überlegen, wie so eine Rose aussehen sollte, die nach einem benannt wird. König Charles III. (76) und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (43) kennen die Antwort. Eine der bekanntesten Gartenschauen der Welt, die Chelsea Flower Show in London, zeigt neben vielen anderen Blumen zwei neue Rosen mit royalen Namen.

Ex-Fußballstar David Beckham (50) trägt bei seinem Besuch eine »King's Rose« auch gleich am Revers, eine Blüte mit pink-weißen Streifen. Und in einem der Beete leuchtet »Catherine's Rose« in schillerndem Pink.

Benannt nach Prinzessin Kate: »Catherine's Rose«. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA Benannt nach Prinzessin Kate: »Catherine's Rose«. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA

Die Gartenschau, die bis zum 24. Mai läuft, liefert aber auch andere Ideen dazu, wonach man Blumen so benennen kann. Da gibt es zum Beispiel »Rosy McRose Face« oder auch die »Menopause Rose« (»Diese bezaubernde Pflanze hat so viele Qualitäten«, heißt es beim Hersteller, »man weiß gar nicht, wo man anfangen soll«).

Hobbygärtner entsetzt über Preise

Die Chelsea Flower Show ist sozusagen die Bundesgartenschau Großbritanniens, nur exklusiver. Tageskarten kosten bis zu 138 Pfund, umgerechnet etwa 160 Euro. Entscheidet man sich dann noch für ein Gläschen Pimm's, sind weitere 16 Pfund (19 Euro) fällig. Das ärgert manche Gartenfreunde. Überfüllt und überteuert, meinen manche auf Portalen wie Tripadvisor.

Ein Kommentator der britischen Zeitung »Times« zeigt sich in diesem Jahr auch von der Ausstellung wenig beeindruckt. Die Schau sei großteils »unauffällig und leicht zu vergessen«: Gärten könnten einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder einen dazu bringen, dass man dort ein paar Tage verweilen wolle. »Hier nicht, auch wenn es ein paar schöne Momente gab.«

Chelsea Flower Show: Sehen und gesehen werden. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA Chelsea Flower Show: Sehen und gesehen werden. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA

Charles kommt mit einem Stock

Auf der Gartenmesse gibt es ganze Stände mit Sterndolden, Klematis, Rittersporn oder blauem Scheinmohn. Die Rundfunkanstalt BBC sendet täglich eine Sondersendung. Die Schau gehört zum britischen Kalender wie das Pferderennen in Ascot oder die Militärparade zu Ehren des Königs. Hollywoodstar Cate Blanchett (56) kommt ebenso wie Charles mit seiner Frau Königin Camilla (77).

Schon Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., besuchte die Ausstellung gerne. Im hohen Alter wurde sie mit einem Wagen übers Gelände gefahren. Charles setzte bei seinem Rundgang diesmal auf einen Stock. Er wird seit mehr als einem Jahr wegen einer Krebserkrankung behandelt.

König Charles stützte sich beim Rundgang auf einen Stock. Foto: Toby Melville/DPA König Charles stützte sich beim Rundgang auf einen Stock. Foto: Toby Melville/DPA

Ein besonderer Hundegarten

Von Deutschland schaut man manchmal neidisch auf die englische Gartentradition. Auf dem Gelände am Royal Chelsea Hospital geht es auch um Zukunftsthemen wie Klimawandel oder Gemüseanbau. Viele Wohltätigkeitsorganisationen sind vertreten.

Ein Garten bekam schon vorab viel Aufmerksamkeit. Gartenexperte Monty Don, bekannt durch mehrere TV-Formate, gestaltete einen hundefreundlichen Garten mit schattenspendenden Bäumen, einer großen Hütte und einem Wasserlauf, in dem Tennisbälle zum Spielen liegen.

Hund Chili bekommt ein Krönchen aus Chilis aufgesetzt. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA Hund Chili bekommt ein Krönchen aus Chilis aufgesetzt. Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA

Die Royals haben selbst keinen Hund dabei, auch wenn Camilla gerade Nachwuchs bekommen hat, wie der Palast mitteilte. Sie adoptierte den kleinen Moley. Dessen Name soll aber im Hundegarten ebenso festgehalten sein wie der von Camillas Jack Russell Terrier Bluebell und Charles' Hund Snuff. Rosen aber sind nach den Vierbeinern noch nicht benannt.