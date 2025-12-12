Bus überfährt 14-jährigen Radfahrer - tot

Der Junge aus dem nordrhein-westfälischen Kamen starb laut Polizei direkt nach der Kollision.

Ein Linienbusfahrer hat einen 14 Jahre alten Fahrradfahrer im nordrhein-westfälischen Kamen überfahren und tödlich verletzt. Der Busfahrer sei am späten Nachmittag nach rechts auf das Betriebsgelände des Busunternehmens abgebogen und habe dabei den Jungen übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 14-Jährige sei in der bei Dortmund gelegenen Stadt zusammen mit einem Gleichaltrigen auf dem Bürgersteig gefahren.

Der Junge, der aus Kamen kam, sei direkt nach der Kollision gestorben. Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten erfolglos, ihn wiederzubeleben. Der andere 14-Jährige blieb unverletzt, er erlitt aber einen Schock. Als der Unfall gegen 17.00 Uhr passierte, war es schon dunkel. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste mehr.

»Es war ein tragisches Unglück«, sagte die Polizeisprecherin. Es stünden nun Zeugenbefragungen an und es solle ermittelt werden, wie schnell der Bus und der Radfahrer in der 30-er Zone unterwegs gewesen seien.