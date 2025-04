Britische Klinikbeschäftigte berichten von Ratten und Mäusen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ratten, Schaben, Silberfische: Eine Gewerkschaftsumfrage hat in Großbritannien große Hygienemängel in Krankenhäusern offengelegt. Von den knapp 9.000 befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen gab rund jeder Sechste an, in den vergangenen zwölf Monaten Ratten oder Mäuse gesehen zu haben. Andere Arten von Ungeziefer in den Kliniken sah laut der Umfrage ebenfalls jeder Sechste.

»Diese Ergebnisse sind schockierend«, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Umfrage zeige den schlimmen Zustand des nationalen Gesundheitsdienstes NHS nach einem Jahrzehnt der Vernachlässigung. Die seit dem vergangenen Jahr amtierende Labour-Regierung hatte eine Reform des Systems angekündigt und investiert dafür eine Milliardensumme.

Kaputte Kliniktoiletten

52 der Befragten gaben in der Umfrage der Gewerkschaft Unison an, Eimer zum Auffangen von auslaufendem Wasser gesehen zu haben. Knapp ein Drittel berichtete von kaputten öffentlichen Toiletten in den Krankenhäusern. »Diese Umfrage zeichnet ein besorgniserregendes Bild von einem NHS-System, das aus den Fugen gerät und ernsthaft überholt werden muss«, sagte Helga Pile, Chefin des Gesundheitsbereiches der Gewerkschaft Unison.