Bon Iver veröffentlicht neue Musik an Valentinstag

Fans von Justin Vernon alias Bon Iver dürfen sich auf neue Musik des US-Songwriters freuen. Sein fünftes Album »SABLE, fABLE« soll am 11. April erscheinen, teilte der 43 Jahre alte Folk-Sänger auf Instagram mit. Die erste Single »Everything Is Peaceful Love« des Albums soll schon diesen Freitag - am Valentinstag - zu hören sein, hieß es weiter auf dem Account. Zuvor hatte Bon Iver nach längerer Pause bereits im Oktober eine EP mit vier Songs herausgebracht, die auch Bestandteil des Albums sind.

Vernon, der bereits mehrmals mit US-Superstar Taylor Swift zusammengearbeitet hat, wurde mit elektronisch verfremdeten Folk-Songs bekannt. 2008 debütierte er mit »For Emma, Forever Ago«. Seine zweite Platte »Bon Iver« erhielt 2012 einen Grammy als bestes Alternative-Album. »22, A Million« (2016) kam in den USA und Großbritannien auf Platz 2 der Charts. Das Vorgängeralbum zu »SABLE, fABLE« erschien 2019.