»Beste Fotobombe ever«: Obama spaziert durchs Blütenbild

Zu den Spaziergängern unter den blühenden Kirschbäumen in Washington gehört auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama.

Kaum etwas rundet ein Kirschblüten-Foto in der US-Hauptstadt wohl besser ab als ein ehemaliger Präsident im Hintergrund: Mit einem Spaziergang in Washington hat Barack Obama im Vorbeigehen für ein legendäres Familienerlebnis gesorgt.

»Guckt mal, wer auf unserem Bild für unser Familien-Kirschblüten-Fotoshooting vorbeigeschlendert ist!«, heißt es im Instagram-Post von Portia Moore zu einem Foto, das ihre beiden Kinder unter den in voller Blüte stehenden Bäumen am Wasserbecken Tidal Basin unweit des Washington Monuments zeigt. Im Hintergrund der berühmte Obelisk, aber nicht nur der: Trotz Basecap und Brille gut erkennbar, läuft der 44. Präsident der Vereinigten Staaten durchs Bild. »Das ist eine denkwürdige Geschichte, und das Bild wird ein Familienerbstück (im wahrsten Sinne des Wortes)«, schrieb die Mutter in ihrem Instagram-Post. Mehrere US-Medien hatten darüber berichtet.

Liebe Grüße vom Präsidenten

Während des Fotografierens habe sie sich darauf konzentriert, dass ihre Kinder Preston und Belle zusammenstünden und vom Wasser wegblieben. Was hinter den Kindern passierte, entging Moore so zunächst - so wie auch der Fotografin Briana Inell, die das Shooting unter Blüten anbot. »Das war Präsident Obama, der gerade vorbeigelaufen ist«, habe ihr Mann anschließend gesagt.

Die Großeltern der Kinder hätten sich bei den hinterherlaufenden Personenschützern vergewissert. Daraufhin ging Inell die Fotos auf ihrer Kamera durch, um zu schauen, ob Obama auf den Fotos zu sehen ist. In einem eigenen Instagram-Post mit dem Bild feiert sie ihr Glück: »Beste Fotobombe ever!«

Dass nicht etwa ein Doppelgänger unterwegs oder künstliche Bildbearbeitung im Einsatz war, bestätigte Obama selbst auf der Plattform. »Preston und Belle, ich hoffe, ihr habt die Blütezeit genossen! Mein Fehler, dass ich ins Bild getreten bin«, kommentierte der 63-Jährige den Post von Portia Moore. Obama teilte diesen zudem auf seinem eigenen Account.

Fotos der Blütenpracht in Washington hat auch Obama auf Instagram veröffentlicht. Am vergangenen Wochenende war an dem von japanischen Kirschbäumen gesäumten Ufer des Tidal Basin das jährliche Fest mit den rosa und weißen Blüten gefeiert worden.