Basel und Genf mögliche Orte für ESC 2025

Zwei Städte sind noch im Rennen um die Austragung des ESC 2025 in der Schweiz

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet 2025 entweder in Basel oder in Genf statt. Aus dem Rennen seien dagegen Zürich und Bern/Biel, teilte der Schweizer Rundfunk mit. Die Vorentscheidung berücksichtige Kriterien wie Hallenkonzept, Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Nachhaltigkeit, Hotelbettensituation, Sicherheits- und Entsorgungskonzepte und Unterstützung sowie Motivation insgesamt durch die jeweilige Stadt, hieß es. Wer den Zuschlag erhält, wird endgültig Ende August entschieden. Die Kosten für die Austragung werden auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt.

Nach einer jüngst veröffentlichten Umfrage sieht eine knappe Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer der Austragung des Eurovision Song Contest 2025 negativ entgegen. Das Schweizer Musiktalent Nemo hatte im Mai mit dem Song »The Code« die diesjährige Ausgabe in Malmö gewonnen und damit die Austragung des ESC 2025 in die Eidgenossenschaft geholt.