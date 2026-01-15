Anteil gestiegen: Drei von vier Älteren ab 65 Jahren online

Bitte aktivieren Sie Javascript

E-Mails, Whatsapp, Einkaufen: Die Zahl der älteren Nutzer des Internets ist binnen fünf Jahren deutlich gestiegen - von etwa der Hälfte auf zwei Drittel der Menschen über 65 Jahre. Dies geht aus einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor.

Zwischen 65 und 69 Jahre sind demnach fast alle Menschen online: 98 Prozent. Mit steigendem Alter wird der Anteil kleiner. Im Alter 80 plus ist es aber immerhin noch jeder und jede Zweite, wie die Umfrage zeigt. Insgesamt liegt der Anteil im Alter bei 74 Prozent. Bei Männern ist er mit 78 Prozent etwas höher als bei Frauen mit 70 Prozent.

In Kontakt bleiben

Etwa neun von zehn älteren Internetnutzerinnen und -nutzer ab 65 Jahren verwenden das Internet laut Umfrage unter anderem für E-Mails und Textnachrichten, 60 Prozent sind in sozialen Netzwerken und 50 Prozent verwenden Videoanrufe. Informationen über persönliche Interessen suchen demnach 88 Prozent, für 81 Prozent ist das Internet Nachrichtenquelle. 80 Prozent wickeln ihre Bankgeschäfte ab, 76 Prozent kaufen online ein, wie es weiter heißt.

»Deutschlands Seniorinnen und Senioren sind viel digitaler als gedacht«, schloss Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst aus den Zahlen. »Sie erkennen die Chancen, wünschen sich mehr und schnelleren Fortschritt – und wollen dabei mitgenommen werden.« Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, nötig seien verlässliche Zugänge auch auf dem Land sowie verständliche Begleitung.

Zweifel an der eigenen Kompetenz

Denn der eigenen Online-Kompetenz sind sich viele Ältere nicht sicher. Im Schnitt geben sich laut Umfrage die Menschen ab 65 dafür die Note 3,2 - im Vergleich zu 2,8 bei den Generationen unter 65. Fast alle Älteren, nämlich 96 Prozent, wünschen sich Unterstützungsangebote. 78 Prozent fänden zum Beispiel ein Hilfetelefon für digitale Fragen gut. Tatsächlich helfen der Bitkom-Umfrage zufolge oft Angehörige oder Freunde: 54 Prozent der Befragten holen sich dort Rat.

Nach Verbandsangaben hat das Institut Bitkom Research im September und Oktober 2025 insgesamt 1.004 Menschen ab 65 Jahren für die Studie befragt, die für Deutschland repräsentativ sei.