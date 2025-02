Animationsfilm »Ne Zha 2« bricht in China Rekorde

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Animationsfilm über einen dämonischen Jungen mit Superkräften zieht in China mehr Menschen denn je ins Kino. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, schauten sich seit der Premiere am 29. Januar bereits mehr als 160 Millionen Menschen »Ne Zha 2« an. Damit löste der Film von Regisseur Yang Yu den bisherigen Rekordhalter in China, den 2017 veröffentlichten Action-Streifen »Wolf Warrior 2«, ab. Auch die Einnahmen sind rekordverdächtig: Als erster nicht-westlicher Film habe der Animationsfilm bis vergangenen Sonntag bereits umgerechnet über eine Milliarde US-Dollar eingenommen.

Schon der erste Teil war ein Publikumsmagnet

Laut Vorhersagen einer chinesischen Ticketplattform sei »Ne Zha 2« nun sogar auf dem Weg, der weltweit umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten zu werden. Und das, obwohl der Streifen bisher überwiegend in China zu sehen war.

Bereits der erste Teil der Filmreihe, der 2019 veröffentlicht wurde, war dank tief verwurzelter kultureller Elemente ein großer Erfolg in China. Die Geschichte basiert auf der chinesischen Mythologie. Der Junge Ne Zha wird mit dämonischen Kräften geboren. Seine Eltern lieben ihn und wollen ihn beschützen, doch die Gesellschaft lehnt ihn ab und fürchtet ihn. Trotzdem ist Ne Zha nicht von Natur aus böse. Er kämpft mit seinem inneren Konflikt und versucht, sich als Held zu beweisen.

Volle Kinos rund um das Neujahrsfest

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Blockbustern in China ist das chinesische Neujahrsfest, das jedes Jahr zwischen Januar und Februar stattfindet. In dieser Zeit sind die Kinos in China besonders gut besucht, was die Veröffentlichung von großen Filmen zu einem lukrativen Geschäftsmodell für Studios macht. Da viele Menschen während der Feiertage zu Hause sind und nach Unterhaltung suchen, steigt die Zahl der Kinobesucher deutlich.