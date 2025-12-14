Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Angst vor KI? Nicht bei »Avatar«-Regisseur James Cameron

Während viele KI skeptisch sehen, bleibt »Avatar«- und »Titanic«-Regisseur James Cameron gelassen: Für ihn ist die Technologie ein Hilfsmittel - keine Gefahr, wie er im Interview erklärt.

Regisseur James Cameron
»Doch im Kino geht es um die einzigartige Vision eines Künstlers.« Foto: Ahn Young-Joon/DPA
Star-Regisseur James Cameron hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz (KI) in der Filmindustrie. »Kunst funktioniert nicht wie ein Durchschnitt von allem, was jemals gemacht wurde«, sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. »Bei Filmkunst geht es um die einzigartige Perspektive und Erfahrung einzelner Künstler – sei es Songwriter, Schauspieler oder Regisseur.«

Camerons Filme (»Titanic«, »Avatar«-Reihe) zählen zu den erfolgreichsten jemals. Am 17. Dezember läuft sein neues Science-Fiction-Epos »Avatar: Fire and Ash« in den Kinos an. Für ihn bleibt die künstlerische Originalität unersetzlich. KI könne zwar Inhalte auf Basis vorhandener Daten erzeugen, sagte der 71-Jährige, doch die besondere Handschrift eines Künstlers lasse sich nicht kopieren. 

Originalität als Maßstab

»Man kann eine Menge mittelmäßiger Inhalte produzieren und über Streaming-Kanäle verbreiten - was die Netzwerke seit Jahrzehnten tun«, so der kanadisch-neuseeländische Filmemacher. »Doch im Kino geht es um die einzigartige Vision eines Künstlers.«

Auch bei Auszeichnungen sei das entscheidend: »Wo sehen wir etwas, das wir noch nie zuvor gesehen haben? Das können diese Modelle nicht leisten. Deshalb mache ich mir nicht so viele Sorgen.«

Der mehrfache Oscar-Preisträger betonte zudem die zentrale Rolle der Schauspieler. »Wenn wir einen «Avatar»-Film sehen, handelt es sich um echte Menschen, weil es Aufführungen von echten Menschen sind.« 

In seinem Epos tragen die Darsteller Motion-Capture-Anzüge, die jede Bewegung und Mimik erfassen. Diese Daten werden auf digitale Figuren übertragen, sodass die Leistung der Schauspieler präzise in der virtuellen Welt nachgebildet wird.

