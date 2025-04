36-jährige Frau stürzt mit Kleinkind von Balkon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau und ein einjähriges Kleinkind sind in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) beim Sturz von einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 6 Uhr am Morgen zu einem Rettungseinsatz. Die beiden Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 36 Jahre alte Frau und ein ein Jahr altes Kleinkind, das bei dem Sturz schwerst verletzt wurde. Nachbarn hätten die beiden Personen auf einer Grünfläche vor dem Haus gefunden. Nach dpa-Informationen fiel auch ein Hund vom Balkon und verstarb. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, konnte sich aber noch nicht zu den Hintergründen äußern. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.