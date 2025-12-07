Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
16-Jähriger beim Skifahren in Österreich tödlich verunglückt

Der Jugendliche wollte nach einem Sprung auf einer Skipiste in Österreich noch einem Hindernis ausweichen. Er stürzte neben der Piste - und prallte gegen einen harten Schneebrocken.

Ein 16-Jähriger ist in Österreich beim Skifahren ums Leben gekommen. Der junge Einheimische war laut Polizei auf der Piste eines Skigebiets im Tennengau über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer nicht rechtzeitig bemerkt, der unterhalb davon zu Sturz gekommen war. Der 16-Jährige wollte dem Mann ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Dabei sei er mit dem Oberkörper vermutlich gegen einen gefrorenen Schneebrocken geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

