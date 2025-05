Ältester Mensch der Welt stirbt mit 116 Jahren in Brasilien

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der wohl älteste Mensch der Welt, die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas, ist im Alter von 116 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Orden in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre am Mittwoch (Ortszeit) mit. Laut der Gerontology Research Group galt Lucas seit Dezember als der älteste Mensch der Welt, nachdem die Japanerin Tomiko Itooka gestorben war, die ebenfalls 116 Jahre alt wurde. Lucas wurde demnach im Jahr 1908 in Brasilien geboren.

Die Nonne war laut Medien Fan des Fußballclubs Sport Club Internacional in Porto Alegre. Dieser würdigte sie in einem Post mit einem Foto auf der Plattform X. Man feiere ihr »Vermächtnis der Spiritualität und des Mitgefühls« und wünsche ihren Freunden und ihrer Familie Kraft, hieß es.

Laut der Gerontology Research Group ist nun Ethel Caterham aus dem Vereinigten Königreich der älteste Mensch der Welt.