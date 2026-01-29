Schneevergnügen in den Savoyen

Am Ziel: Sonnenaufgang am See vor der Gîte le Toët, einer Herberge in den Savoyen, die erstmals im Winter für Skitourengänger geöffnet ist.

Die gefrorene Schneedecke knirscht unter den Fellen der Ski. »Nicht anheben«, sagt Guide Baptist, besser kräftesparend Schritt für Schritt den Berg hoch ziehen und in seiner Spur bleiben. Glitzernde Eisflächen rundum. Stille. Der See unterhalb der Gruppe ist in diffuses Licht getaucht, die Gipfel der französischen Alpen in den Savoyen sind nicht immer zu sehen. Es ist später Nachmittag, die Gîte le Toët ist noch zwei Stunden entfernt.

Wie die Profis: Biathlon-Versuch unter professioneller Anleitung. Foto: Iris Kreppenhofer

Der Weg zu der Berghütte oberhalb von Lanslebourg im Tal Val Cenis kann noch zum Kraftakt werden, schließlich haben die Tourengänger schon drei Tage mit Selbstversuchen anderer Sportarten in den Knochen. Denn das Val Cenis in der Region Haute Maurienne Vanoise hat einiges für Sportliche und Genießer zu bieten.

Guide Baptist zeigt Skitourengängern gerne seine Heimat in der Haute Maurienne Vanoise. Foto: Iris Kreppenhofer

Eine Runde skaten, dann fünf Schuss liegend. Beim Biathlon in Bessans dürfen nicht nur Profis ran, auch Touristen können unter professioneller Anleitung ihre Treffsicherheit ausprobieren. Der Verleih neben der Anlage im Val Cenis rüstet nach Wunsch aus. Wer es einsamer mag, startet hier mit Langlaufski auf den Loipen verschiedener Schwierigkeitsgrade in den Parc national de la Vanoise.

Würzig: Schinken im Val Cenis. Foto: Iris Kreppenhofer

Dieser Nationalpark wurde bereits 1963 gegründet, um die Population der Steinböcke zu schützen, erklärt Guide Olivier bei einer Schneeschuhwanderung vom Dorf Le Villaron bei Bessans aus. Mit dem Fernglas sucht der Naturschützer die Berghänge auf 1.800 Metern ab – und wird fündig, wo das ungeübte Auge nur Fels und Buschwerk sieht. Die Steinböcke und andere Wildtiere wie Birkhuhn und Wolf haben sich seitdem vermehrt, denn der Mensch darf sich zwar in dem großen, bis zum Val d’Isere reichenden Naturschutzgebiet bewegen, muss aber gewisse Regeln einhalten – wie ohne Hund zu gehen.

Traditionell: Deborah erklärt Touristen in der Käserei von Val-Cenis, wie Beaufort entsteht. Foto: Iris Kreppenhofer

Wölfe seien scheu und hielten Abstand, weiß Hüttenwirt Alexis von der Gîte le Toët, die die Gruppe in der Dämmerung erreichte. Er erzählt von einer Begegnung der besonderen Art, während seine Frau Natalie den Topf mit der hausgemachten Suppe abträgt, um Käsefondue anzurichten.

Alles Käse: Laibe in der Milch-kooperative in Val-Cenis. Foto: Iris Kreppenhofer

Alexis trat morgens vor die Hütte und blickte über den See, um nach seinem Border Collie Ausschau zu halten. Jazz begleitet Wanderer gern über viele Kilometer, bis nach Italien auf der anderen Seeseite sei er schon gelaufen – und zurück. Als Alexis einen Vierbeiner sieht, der ihn beobachtet, merkt er erst auf den zweiten Blick, dass es ein Wolf ist. Jazz ist inzwischen aufgetaucht und duckt sich hinter sein Herrchen. Viele Minuten lang harren alle drei regungslos aus – bis der Wolf davonläuft.

Naturschützer Olivier führt bei einer Schneeschuhwanderung durch den Nationalpark Vanoise. Foto: Iris Kreppenhofer

Der Wirt erzählt seinen Gästen auch gerne, dass er mit seinen Eltern in diese Berghütte gezogen ist, als ihr Haus samt Dorf in dem 1963 erbauten Stausee unterging. Bis heute dient der Lac du Mont-Cenis zur Stromerzeugung – wovon auch das Skigebiet Val Cenis profiert, über dessen Pisten bei Bonneval-sur-Arc die Skitour begann. Drei markierte, gesicherte Routen für Tourengänger gehören zum Skigebiet – und zwei Schneeschuhwege.

Natalie bewirtet mit Suppe und Käsefondue in der Gîte le Toët. Foto: Iris Kreppenhofer

Alpinskifahrer finden im Val Cenis 125 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade. Bis auf 2.800 Meter führen moderne Lifte – und zu einer Aussichtsplattform über dem Stausee, die einen grandiosen Weitblick über die Dreitausender der französischen Alpen bietet. Im Val Cenis verkehren Skibusse. In den fünf Ortsteilen, die sich durchs Tal ziehen, führen Lifte nach oben – beispielsweise auch neben dem einzigen Vier-Sterne-Hotel, dem Saint Charles mit Spa.

Typisch Val Cenis: Blaubeeren. Foto: Iris Kreppenhofer

Von Dezember bis April ist das Gebiet schneesicher, bei Beschneiung wird die lokale Wasserkraft genutzt. Das – nicht sehenswerte und mit dem Zug von Lyon aus erreichbare – Modane ist Ausgangspunkt für Shuttlebusse in die Skiressorts für jene, die nicht mit dem Auto angereist sind. Wer englischsprachige Guides sucht, wird fündig, sagt Tourismusdirektor Jeremie Silva.

Gut erhalten: Bonneval-sur-Arc. Foto: Iris Kreppenhofer

Eine Sehenswürdigkeit sollten Besucher des Val Cenis unbedingt zu Fuß anschauen: Bonneval-sur-Arc. Das Dorf besteht aus uralten Steinhäusern. Im Tante-Emma-Laden erfreuen heimische Erzeugnisse. Dazu zählt Beaufort. Die Käserei einer Kooperative von Landwirten der Haute-Maurienne Vanoise in Val-Cenis ist auch einen Besuch Wert. Nicht zuletzt sind Blaubeeren typisch für die Region – wie sie Natalie zum Dessert in der Gîte le Toët serviert. (GEA)

