Himmelsschaukel bei den »Wiaschtgläubigen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHEIDEGG. Blau der Himmel, saftiggrün die Wiesen, hellbraun die Kühe – eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Dazu das gemächliche Bimmeln der Kuhglocken, das Ruhe und Entspannung verheißt. Das ist Scheidegg.

Als einer der Urlaubsorte mit den meisten Sonnenstunden im Jahr ist der kleine Ort im Westallgäu gerade auch während der weniger heißen Jahreszeiten ein lohnendes Ziel. Wenn der Bodensee tage- und wochenlang unter einer Nebeldecke verschwunden liegt, ist der beschauliche Ort abseits großer Straßen ein im Wortsinne herausragendes Reiseziel.

Scheidegg liegt auf dem Bergrücken des Pfänders zwischen Bodensee und Hochgebirge im Dreiländereck Deutschland – Österreich – Schweiz in einer Höhenlage von 800 bis 1.000 m. Diese Panorama-Höhenlage bietet einen großartigen Ausblick auf über 100 Gipfel der Allgäuer, Vorarlberger und Schweizer Alpen. Seit der Wende zum 20. Jahrhundert schreibt der Ort dank seines sanften Hochgebirgsklimas der Ort Geschichte als Kur- und Erholungsort. Zu dieser Tradition gehören Wanderungen und Spaziergänge.

Für Leib und Seele

In diesem Jahr feiert der Höhenweg am Kreuzberg sein 100-jähriges Bestehen. Er ist einer der Kapellenwege, die 13 Kapellen in der Umgebung von Scheidegg miteinander verbinden. In früheren Zeiten zogen die Menschen von Quelle zu Quelle auf der Suche nach Weide- und Ruheplätzen für sich und ihre Herden, an manchen dieser Orte wurden später Kapellen errichtet, informiert die Tourist-Info.

Die »Wege für Leib und Seele« sind übrigens ökumenisch, was der pragmatischen Zusammenarbeit der beiden Kirchen am Ort zu verdanken ist. Das war nicht immer so, sagt Christian Reichart, Vorsitzender des Kur- und Verkehrsverein Scheidegg, der sich an Zeiten erinnert, in denen Protestanten und andere Nicht-Katholiken als »Wiaschtgläubige« bezeichnet wurden.

Neben den Kapppellenwegen gibt es weitere ausgewiesene Streckenvorschläge für Wanderer: Wer sich für Apfel- und Birnensorten interessiert und sehen möchte, wie sie mit dem Klimawandel zurecht kommen, ist auf dem Streuobstweg mit 60 Sorten richtig. Dann gibt es eine Reihe zertifizierter Premium-Wanderwege und Premium-Spazierwanderwege. Aussichtsreich sind sie alle und benannt mit verheißungsvollen Namen wie Wald & Wiese, Klamm & Mystik, Tobel & Kraft, Berg & See, Moos & Quelle. Hinter dem geführten Tagesausflug Rauf & Runter verbirgt sich eine Busfahrt nach Lindau mit Spaziergang durch die bunte Altstadt und einer Schifffahrt nach Bregenz. Dort geht es mit der Pfänderbahn auf den Berg, der eine grandiose Aussicht bietet und von dort zurück, etwa zehn Kilometer überwiegend bergab durch eine abwechslungsreiche Wald -und Wiesenlandschaft. Je nach Kondition und Temperatur bietet sich ein Abstecher zur Ulrichskapelle an oder eine kräftigende Einkehr.

Wanderwochen

Vom 19. September bis 5. Oktober finden die Scheidegger Wanderwochen statt, in denen erfahrene Wanderführer die Gäste begleiten. Die Wanderungen sind aufgeteilt in leicht (bis zu drei Stunden Gehzeit), mittel (bis zu zweistündige Aufstiege), schwer (für aktive Berggeher).

Blicke auf Fauna und Flora sind ebenso zu erleben wie Schluchten, Tobel und Wasserfälle, die durch die Gletscherschmelze der letzten Eiszeit geformt wurden. Anmelden kann man sich bis zum Vortag bei der Tourist-Info (Telefon: 08381/ 8942233). Für Urlauber mit dem Allgäu-Walser-Pass, den es beim Einchecken in Unterkünfte gibt, ist die Teilnahme kostenlos, Bergbahnfahrten können hinzukommen. (mir/GEA)