Dreiländereck Deutschland, Luxemburg, Frankreich: Urlaub ohne Grenzen

Die Saarschleife bei Mettlach: Der wohl berühmteste Blick auf das Saarland ist durch einen Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm bequem zu erwandern. FOTOS: SCHÜRER

Das Saarland wird als Touristenziel häufig unterschätzt. Dabei hat das kleine Bundesland Reisenden ungemein viel zu bieten. Wo einst schon die Römer und Kelten siedelten, weiß man auch heute noch das Leben zu genießen. Das gilt ganz besonders für das landschaftlich so reizvolle Dreiländereck von Saarland, Luxemburg und Frankreich.

Wer das mit Auto oder Fahrrad erkundet, bemerkt wie in wenigen anderen Regionen die Vorteile der europäischen Freizügigkeit. Die wurde tatsächlich auch vor 40 Jahren genau hier am Moselufer auf einem Schiff in der Kleinstadt Schengen von der Europäischen Union besiegelt. Heute erinnert an das so folgenreiche Schengener Abkommen noch ein kleines Denkmal, das Fahrgastschiff Regensburg und das Europäische Museum.

Die Stadt Luxemburg weist große Höhenunterschiede auf. Sie ist Sitz des Großherzogs, beherbergt viele Institutionen der Europäischen Union und glänzt durch Weltoffenheit und Savoir vivre. Foto: Emanuel K. Schürer

»Dank der Nähe zu Luxemburg und Frankreich hat unsere Region extrem viel zu bieten. In weniger als zehn Minuten sind wir mit dem Auto in beiden Ländern. Besonders gern fahren wir mit dem Rad durch das leicht hügelige Moseltal. Das Dreiländereck steht für kulturelle Vielfalt, historische Tiefe und kulinarische Raffinesse«, sagt Katrin Stegmaier. Sie leitet mit ihrem Mann das Victor’s Residenzhotel Schloss Berg im saarländischen Nennig, nur etwa eine halbe Stunde entfernt von der Stadt Luxemburg.

Berg und Tal

Die Hauptstadt des kleinen Großherzogtums ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Ihr Stadtbild wird geprägt von den Tälern der Flüsse Petruss und Alzette, die die Stadt in Unter- und Oberstadt sowie das Kirchberg-Plateau teilen. Auf dem Plateau stehen unter anderem die großen, sehr modernen Bauten der EU-Verwaltung wie beispielsweise der Europäische Gerichtshof sowie die Finanzinstitute, für die Luxemburg berühmt ist. Mitten in der Altstadt und unübersehbar steht hingegen der Renaissance-Palast von Großherzog Wilhelm V. Er wurde erst Anfang Oktober zum Staatsoberhaupt, nachdem sein Vater Heinrich zu seinen Gunsten abgedankt hatte. Im Sommer gibt es öffentliche Führungen durch den Palast.

Der großherzogliche Palast in der Luxemburger Altstadt. Foto: Emanuel K. Schürer

Beim Bummel durch die Altstadt fällt auf, dass hier nicht Kaufhäuser das Stadtbild bestimmen. Stattdessen gibt es viele kleine Boutiquen, Feinkostläden, Weinhändler und Champagnerbars. Die ehemalige Fernsehköchin Lea Linster beispielsweise serviert in ihrem kleinen Boutique-Café seit rund 14 Jahren Madeleines, kleine Quiche Lorraines und Kaffee oder heiße Schokolade. Die umtriebige Köchin plaudert dabei gerne mit ihren Gästen, duzt viele Stammkunden, klopft ihnen auf die Schulter oder umarmt sie herzlich.

Das Apollo 13-Raumschiff im Weltraum-Atelier Nohfelden wurde Anfang der 90er-Jahre zu Werbezwecken erbaut. Das Apollo 13-Raumschiff im Weltraum-Atelier Nohfelden wurde Anfang der 90er-Jahre zu Werbezwecken erbaut.

Man merkt, sie ist ganz in ihrem Element. Sie habe sich mit ihrem Café einen alten Wunsch erfüllt, sagt Linster im Gespräch mit dem GEA. Sie habe sich schon frühzeitig überlegt, »was ich nach dem Renteneintritt machen will«. Sie wollte sich gar nicht erst »daran gewöhnen, dass Geld auch kommt, wenn man gar nicht aktiv wird«.

Bilderbuchburg

Das Dreiländereck ist auch reich an anderen geschichtsträchtigen Ausflugszielen. Überaus sehenswert auf der französischen Seite der Grenzen ist das Chateau des Malbrouck. Die wieder komplett aufgebaute Höhenburg auf der Spitze des Meinsbergs gilt als eines der schönsten Schlösser Frankreichs. Drei der vier Ecktürme sind rechteckig, einer ist rund. Der ursprüngliche Bau stammte aus dem 15. Jahrhundert. Das Departement Moselle kümmerte sich um die Restaurierung. Heute dient das Mittelalter-Schmuckstück als Touristenattraktion und wird für Ausstellungen und Events genutzt.

Die mittelalterliche Burg Malbrouck mit ihren vier Ecktürmen auf der französischen Seite der Grenze ist komplett renoviert. Foto: Emanuel K. Schürer

Noch weiter in die Geschichte lässt der Archäologiepark Römische Villa Borg eintauchen. Nahe der Gemeinde Perl waren Überreste einer großen römischen Villenanlage ausgegraben worden. Der Herrschaftsbereich des Landgutes wurde »weltweit einzigartig wieder voll funktionsfähig rekonstruiert«, heißt es. Bisher sind das Villenbad mit Taverne, das Herrenhaus und das Wohn- und Wirtschaftsgebäude samt Gartenanlage zu besichtigen. Die Ausgrabungen gehen weiter.

Saarschleife

Ein Blick auf die berühmte Saarschleife bei Mettlach ist ein touristisches Muss und ein Erlebnis. Ein bequemer Baumwipfelpfad führt in bis zu 23 Meter Höhe zum riesigen, 42 Meter hohen Aussichtsturm über dem Flusstal. Der Pfad wie auch der Turm ist mit seiner geringen Steigung auch für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer geeignet. Bei guter Sicht sieht man von der Höhe nicht nur, wie die Saar eine Hügelkette umkurvt, sondern kann bis zu den Vogesen schauen.

In Otzenhausen kann man an einem Ringwall aus der Zeit der Kelten entlangwandern und in einem Keltenpark eine Reise in vergangene Zeiten unternehmen. Foto: Emanuel K. Schürer

Wer Lust hat, in seinem Urlaub mal ganz entspannt eine neue Sportart auszuprobieren, der wäre im Nohfelden zwischen Saarbrücken und Trier am richtigen Platz. Dort gibt es mit dem Seehotel Weingärtner das erste Bogensporthotel im Saarland mit viel Platz zum Trainieren. Im benachbarten Tholey bietet der Schaumberger Bogensportparcours mit 33 Stationen viel Gelegenheit, den Bogen nicht zu überspannen und ins Schwarze zu treffen. Geschossen wird mit einfachen Holzbögen ohne Visier und technischen Ballast. Bogenschießen macht nicht nur Spaß, sondern kann auch Stressabbau fördern, die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, die Haltung verbessern und Burnout vorbeugen, davon ist der Bogentrainer und Heilpraktiker Wolfgang Kossmann von der DK Bow-Factory fest überzeugt.

Haie und Apollo 13

Zumindest im Sommer bietet auch der Bostalsee reichlich Gelegenheit zur Entspannung. Der bis zu 18 Meter tiefe See wurde in den 70er-Jahren extra als touristisches Großprojekt aufgestaut und ist wohl der größte Freizeitsee Südwestdeutschlands. Er brachte damals den Hotelier Gerold Weingärtner auf die Idee, in seinem nahe gelegenen Hotel eine Diskothek mit »Hailife-Bar« einzurichten. Er ließ tatsächlich unter einem Glasboden ein Haifischbecken anlegen. Zu Tausenden reisten in den 80er-Jahren die Gäste an, um die Nacht über kreisenden Haien durchzutanzen. Das ist freilich längst Ge-schichte. Statt Disco gibt es nun für Urlauber Wellness und eine Beautyfarm sowie viele Freizeittips.

Lea Linster betreibt in der Nähe ein Boutique-Café. Foto: Emanuel K. Schürer

Da wäre etwa das Weltraum-Atelier Nohfelden, wo Astronomie-Enthusiasten begeistert über das Weltall informieren. Kleine und große Raumfahrtfans können sich in einen Nachbau des Apollo 13-Raumschiffs setzen, der ur-sprünglich zur Werbung für den Spielfilm mit Tom Hanks gebaut wurde. Eine Selfie-Gelegenheit der Extraklasse. Irdischer wäre eine Wanderung zum keltischen Ringwall »Hunnenring« in Otzenhausen. Viele Informationen über die vormaligen Saarland-Bewohner und das Leben anno dazumal gibt es im Keltenpark-Zentrum und dem wissenschaftlich fundiert aufgebauten Keltendorf. (GEA)