Wohin mit den Palästinenser?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein zerbombter Landstrich, Hunderttausende auf der Flucht, niemand, der ihre Interessen wirklich vertritt: Die Palästinenser gehen zunehmend dem Schicksal entgegen, ein Volk ohne Land zu werden. Denn ihre bisherige Heimat, der Gaza-Streifen, wird mehr und mehr zum Spielball internationaler Interessen. Zuletzt wurden sogar Pläne für eine Umsiedlung laut.

Als US-Präsident Donald Trump Anfang Februar erstmals von Plänen zu einer Übernahme des Gazastreifens durch die USA gesprochen hatte, war nicht nur die folgende Kritik groß, so richtig ernst nahm niemand die Äußerungen Trumps. Ein von ihm verbreitetes KI-Video, das ihn am Schluss mit Israel-Premier Benjamin Netanjahu vor einer Hotellandschaft am Pool zeigt, wurde allemal als grotesk betitelt. Auf einem Flug mit der Präsidentenmaschine Air Force One hatte Trump damals über das Küstengebiet gesagt: »Wir sind entschlossen, es zu besitzen, es zu nehmen und sicherzustellen, dass die Hamas nicht zurückkommt.« Der Republikaner sprach vor Journalisten darüber, den Gaza-Streifen zu kaufen. Teile des Gebiets könnten anderen Staaten im Nahen Osten für den Wiederaufbau überlassen werden, sagte Trump.

Trumps Pläne für Hotelanlagen

In den Tagen zuvor hatten Aussagen des Präsidenten, die praktisch auf eine Umsiedlung von Hunderttausenden Palästinensern hinauslaufen würden, heftige Kritik im In- und Ausland ausgelöst. So wiederholte Trump seine frühere Darstellung, die im Gaza-Streifen lebenden Palästinenser müssten das Gebiet verlassen - und stellte es so dar, als sorge er sich vor allem um das Wohlergehen der Zivilbevölkerung. Experten zufolge würde eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gaza-Streifen gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer »ethnischen Säuberung«. »Sie wollen nicht nach Gaza zurückkehren«, sagte Trump nun in Bezug auf die Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Küstenstreifen. »Der einzige Grund, warum sie über eine Rückkehr nach Gaza sprechen, ist, dass sie keine Alternative haben.« Die USA würden sich um die Palästinenserinnen und Palästinenser kümmern.

Trumps Berater hatten sich vor seinen erneuten Einlassungen zwar bemüht, die Äußerungen des Präsidenten zu entschärfen. Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sagte etwa, Trump wolle weder US-Soldaten in den Gaza-Streifen schicken noch Geld für den Wiederaufbau bereitstellen. Die Kritik ebbte aber dennoch nicht ab. Bislang hat sich auch kein arabisches Land der Region bereit erklärt, die Menschen auf Trumps Wunsch hin aufzunehmen.

Was unlängst noch als seltsame Utopie erschien, scheint jetzt, ein knappes halbes Jahr später, in Teilen zumindest ein echter Plan zu sein. Unlängst trafen sich Trump und Netanjahu zu Gesprächen, in denen eine Umsiedlung der Palästinenser tatsächlich zum Thema wurde. Bei einem gemeinsamen Abendessen im Weißen Haus Anfang Juli, bei dem Netanjahu Trump darüber informierte, dass er ihn für den Friedensnobelpreis nominiert habe, stand neben Friedensverhandlungen im Gaza-Krieg auch die Zukunft der Palästinenser und des Gebiets, auf dem sie leben auf der Tagesordnung.

Benjamin Netanjahu (r), Ministerpräsident von Israel und US-Präsident Donald Trump haben über das weitere Vorgehen im Gaza-Streifen gesprochen. Foto: Mark Schiefelbein/dpa Benjamin Netanjahu (r), Ministerpräsident von Israel und US-Präsident Donald Trump haben über das weitere Vorgehen im Gaza-Streifen gesprochen. Foto: Mark Schiefelbein/dpa

Die Frage von Journalisten, ob eine Zweistaatenlösung möglich sei, ließ Trump seinen israelischen Gast beantworten. Die Palästinenser sollten sich zwar selbst regieren können, die Sicherheit werde aber »immer in unseren Händen bleiben«, betonte Netanjahu. »Wir begehen keinen Selbstmord«, fügte der Regierungschef hinzu. Mit einer Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel lebt. Israel und die USA seien »kurz davor, mehrere Länder zu finden«, die Palästinenser aufnehmen würden, die den vom Krieg verwüsteten Gaza-Streifen verlassen möchten, sagte Netanjahu. »Ich denke, Präsident Trump hatte eine brillante Vision. Das nennt man freie Wahl. Wenn die Menschen bleiben wollen, können sie bleiben; aber wenn sie gehen wollen, sollten sie gehen können«.

60-tägige Waffenruhe und »humanitäre Stadt«

Die US-Regierung hatte zuletzt ihre Hoffnung auf eine 60-tägige Waffenruhe bis Ende der vergangenen Woche geäußert – Präsident Donald Trump hält inzwischen aber nach eigenen Worten auch diese Woche für möglich. Nach Beginn der Waffenruhe sollen Gespräche aufgenommen werden, um den Krieg dauerhaft zu beenden, sagte Israels Regierungschef Netanjahu nach Angaben seines Büros in einer Stellungnahme. Für einen dauerhaften Waffenstillstand müssten aber Israels »Mindestbedingungen« erfüllt werden, bekräftigte Netanjahu: Die Hamas legt die Waffen nieder, verfügt über keine staatlichen oder militärischen Fähigkeiten mehr, zudem wird Gaza entmilitarisiert. Sollten diese Bedingungen nicht durch Verhandlungen innerhalb der angestrebten 60-tägigen Waffenruhe erfüllt werden, werde Israel dies mit Waffengewalt erreichen, betonte er. Seit dem Beginn des Krieges waren bereits zwei Waffenruhen zustande gekommen, doch beide Male setzte Israels Armee die Kämpfe gegen die Hamas danach fort. Die Hamas verlangt Garantien der USA, dass Israel nach Ablauf einer dritten Waffenruhe nicht einseitig den Krieg wieder aufnehmen kann.

Was jedoch die Verhandlungen schwer belastet, sind die jüngsten Pläne Israels für die Zukunft der Palästinenser. Israel Verteidigungsminister Israel Katz hat Medienberichten zufolge die Planung eines riesigen Auffanglagers für 600.000 vom Krieg vertriebene Palästinenser im südlichen Gazastreifens angeordnet. Damit soll die Macht der islamistischen Hamas über die Bevölkerung des abgeriegelten Küstengebiets geschwächt werden, sagte der Minister einer Gruppe israelischer Journalisten. Katz sprach demnach von einer »Humanitären Stadt« auf den Trümmern der im Gaza-Krieg zerstörten Stadt Rafah. Dort sollen Hunderttausende Palästinenser Aufnahme finden, die derzeit in Zelten auf dem Gebiet von Al-Mawasi leben. Das neue Lager soll während der 60-tägigen Feuerpause entstehen, über die derzeit Israel und die Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha indirekt verhandeln. Das Lager werde auch dazu dienen, den Emigrationsplan für die Palästinenser umzusetzen. Menschenrechtsorganisationen und andere Beobachter befürchten, dass es sich bei den israelischen Plänen um eine Art Internierungslager für die Palästinenser handelt.

Die militärische Lage im Gazastreifen. Im Süden soll auf den Trümmern der Stadt Rafah eine »humanitäre Stadt« entstehen. Foto: Grafik:dpa/dpa Die militärische Lage im Gazastreifen. Im Süden soll auf den Trümmern der Stadt Rafah eine »humanitäre Stadt« entstehen. Foto: Grafik:dpa/dpa

In dem Küstengebiet leben knapp mehr als zwei Millionen Menschen. Die meisten von ihnen haben im Gaza-Krieg ihre Häuser und Wohnungen verloren. Allerdings hat sich bislang kein einziges Land der Welt dazu bereit erklärt, eine nennenswerte Zahl von Palästinensern aufnehmen zu wollen. Auch am freiwilligen Charakter der angestrebten Massenauswanderung bestehen Zweifel. Radikalere Kräfte in Israel, so auch einige rechtsextreme Minister der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sprechen offen von Zwangsdeportationen der Gaza-Bevölkerung und von der Errichtung jüdischer Siedlungen in dem Küstengebiet.