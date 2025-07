Wo in Deutschland Häftlinge missbraucht werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Menschen werden über Tage hinweg in fensterlose Räume gesperrt, teils nackt, ohne Matratzen und permanent von Kameras überwacht, selbst auf dem Klo. Psychisch Kranke werden isoliert, andere Häftlinge ohne gesetzliche Grundlage mit metallenen Fesseln auf dem Boden fixiert. Deutschland ist ein Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat haben Foltermethoden keinen Platz. Trotzdem werden sie regelmäßig auch in Deutschland dokumentiert.

Zuständig dafür ist die »Nationale Stelle zur Verhütung von Folter«. Sie führt r Kontrollen in den deutschlandweit über 13.000 Haftanstalten und anderen geschlossenen Einrichtungen durch, wie es durch die UN-Antifolterkonvention geregelt ist. Durch die Ratifizierung hat Deutschland sich völkerrechtlich verpflichtet, eine Präventionsstelle einzurichten. Am Donnerstag haben die Prüfer ihren jährlichen Bericht vorgestellt und an die Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) übergeben. Genannt wird in dem über 100 Seiten starken Dokument unter anderem die Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin. Dort wurden Gefangene mit psychischen Störungen »über Wochen und Monate hinweg in teils käfigartigen Hafträumen« untergebracht. Anderes Beispiel: die Haftanstalt in Gablingen bei Augsburg, der gleich ein ganzes Unterkapitel gewidmet wird. Dort wurden Häftlinge nackt und ohne Matratze in Kellerräume gesperrt. Die Kommission wirft der JVA-Leitung vor, sie hätte versucht, den Fall zu vertuschen und die Arbeit der Prüfer behindert.

Auch in Stuttgart und München wurden Gefangene »über eine Woche oder länger« in besonders gesicherten Hafträumen untergebracht, obwohl diese eigentlich als Ultima Ratio gelten, um beispielsweise Selbstverletzungen von Häftlingen vorzubeugen. In Justizanstalten in Bayern und Baden-Württemberg waren außerdem häufig Toilettenbereiche mit Kameras überwacht und nicht – wie in anderen Bundesländern üblich – verpixelt dargestellt. Rainer Dopp, Mitglied der Kommission, sprach deshalb von einem »Nord-Süd-Gefälle«. Gerade in Süddeutschland werden Standards nicht eingehalten.

Vorwürfe gibt es aber nicht nur gegen Haftanstalten. Die Kommission hat immer wieder auch »gravierende Defizite« bei Abschiebungen festgestellt. »Familien mit minderjährigen Kindern wurden voneinander getrennt«, schreiben die Prüfer. Und fügen hinzu: »Nächtliche Abholungen stellten auch bei Abschiebungen von Kindern keine Ausnahme dar, und in einzelnen Fällen kam es zu problematischen Durchsuchungen mit Entkleidung.«

Gleichzeitig wird die Arbeit der Prüfer zunehmend erschwert. Im Jahr 2024 musste die Kommission ihre Arbeit für sechs Wochen aussetzen, weil Geld für die Arbeit fehlte.

Hubig sprach von »beunruhigenden« Ergebnissen. Der Bericht beweise zwar, dass Vieles gut laufe, »er zeigt aber auch zum Teil wirklich erschreckende Missstände«. Auch wenn es sich dabei mitunter um Einzelfälle handle, dürfe ein Rechtsstaat das nicht akzeptieren. Es sei nicht hinnehmbar, »wenn kein Verantwortungsbewusstsein vor Ort existiert«. Oder wenn die Arbeit der Prüfer gar behindert werde. Der Bericht sei eine wichtige Hilfestellung für die Zukunft. »Aber auch eine Mahnung.« Denn daran, wie ein Staat mit Menschen in Gewahrsam umgehe, zeige sich, inwieweit er sich »als Rechtsstaat empfindet«. (GEA)