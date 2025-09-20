Wie viel Zeit bleibt der Nato noch?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN/BRÜSSEL/RIGA. Russland sieht sich schon längst im Krieg mit der Nato – auf allen Ebenen unterhalb des scharfen Schusses. Der Drohnenüberfall in Polen vor wenigen Tagen kam dem aber schon sehr nahe. Der Machthaber im Kreml testet die Fähigkeiten und den Willen der Allianz zur Abwehr und Verteidigung. Das gilt insbesondere für die Wehr- und Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung und Gesellschaft in den Nato-Staaten. Ein wichtiges Element ist dabei die Verbreitung von Angst. Der Kreml bereitet sich auf einen richtigen Krieg mit dem Nato-Bündnis vor.

Der österreichische Militärexperte Gustav Gressel sagt, dass dieser Krieg mit »100 Prozent Wahrscheinlichkeit« kommen wird, weil Europa unvorbereitet ist. Der Hauptlehroffizier und Wissenschaftler an der Verteidigungsakademie des Bundesheeres in Wien steht mit seiner Meinung nicht alleine da. Immer öfter und immer eindringlicher warnen Experten und führende Militärs. Der Drohnentest in Polen jedenfalls dürfte für den Kreml aufschlussreich gewesen sein.

»Diese Bedrohung ist existent«

Der Grat zwischen ernsthafter Warnung und Panikmache ist ebenso schmal wie die Grauzone zwischen Krieg und Frieden. Es ist bemerkenswert, wie wenig die Warnungen von höchsten Militärs und von Experten in Deutschland zur Kenntnis genommen werden.

Der deutsche Drei-Sterne-General Jürgen-Joachim von Sandrart befehligte vom polnischen Stettin aus bis Ende 2024 das Multinationale Korps Nord-Ost. Sandrarts Truppen in Polen und im Baltikum befinden sich an der möglichen Frontlinie, wenn Russland Estland, Lettland oder Litauen angreifen sollte. In der Zeitung Die Welt warnte er, Moskau habe das Potenzial, einen weiteren Konfliktherd zu entfachen. »Diese Bedrohung ist existent. Und sie wächst mit jedem Tag.« Das sei ein Wettlauf gegen die Uhr: »Wir müssen vorbereitet sein, bevor Russland rekonstituiert ist.«

Polizei und Militärpolizei sichern Teile einer beschädigten Drohne, die über Polen abgeschossen wurde. FOTO: JARGILO/PAP/DPA Polizei und Militärpolizei sichern Teile einer beschädigten Drohne, die über Polen abgeschossen wurde. FOTO: JARGILO/PAP/DPA

Die russischen Drohnen, die Mitte September bis tief in polnisches Gebiet hineingeflogen sind, überraschten und schockten viele Menschen im Westen. Diese 19 Drohnen hätten ziemliches Unheil anrichten können. Neu sind solche Attacken aber nicht. Es waren nicht die ersten Drohnen, nur nahm man bei anderen, kleineren Vorfällen immer an, dass das Irrtümer oder außer Kontrolle geratene Flugobjekte waren. Claudia Major, die Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), sieht darin eine russische Strategie der ständigen Provokation, des Testens von Grenzen und der hybriden Kriegsführung.

Fast täglich stellen die russischen Militärs auf unterschiedlichste Art und Weise den Westen und die Nato im Internet und im Cyberraum auf die Probe: durch angetäuschte Attacken, mit Militärmaschinen, die »versehentlich« in den Nato-Luftraum eindringen oder sich unerlaubt nahe an andere Flugzeuge heranwagen. Es werden Kasernen und Truppenübungsplätze mit Drohnen ausspioniert, Unterseekabeln in der Ostsee sabotiert und vieles mehr. Die Drohnen in Polen sollten die Nato-Luftabwehr, ihre Schnelligkeit und Effektivität abchecken.

Deutschland ist eine Wohlstandsgesellschaft und die meisten Sorgen gelten der Inflation, einem Wohlstandsverlust oder auch Steuererhöhungen. Nach den Vorfällen in Polen machen sich die Deutschen – zumindest vorübergehend – Sorgen vor einem möglichen Angriff Russlands auf einen Nato-Staat schon in naher Zukunft. Laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von Bild am Sonntag befürchten 62 Prozent der Befragten einen solchen Angriff, 28 Prozent nicht und 10 Prozent wissen es nicht.

Warum sollte Putin warten?

Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer hält einen russischen Angriff bis 2029 für denkbar: »Was wir jetzt tun müssen, ist wirklich Gas zu geben.« Jan Christian Kaack, der Inspekteur der Bundesmarine, äußerte sich ganz ähnlich. Analysen des Bundesnachrichtendienstes legen das ebenso nahe wie solche anderer Nato-Staaten. Dass es tatsächlich zu einem Angriff auf die Nato kommt, ist damit noch nicht gesagt. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, darin sind sich die Experten uneins. Bis dahin jedenfalls sei Moskau zu einem konventionellen Krieg im großen Maßstab fähig.

Foto: Kay Nietfeld/dpa Foto: Kay Nietfeld/dpa

Warum eigentlich sollte Russlands Präsident Wladimir Putin solange warten, bis im Westen die Rüstungs- und Munitionsproduktion hochgefahren ist und auf vollen Touren läuft? Das dürfte ab 2029/2030 der Fall sein. Dann würde alleine Nato-Europa mehr produzieren als Russland. Insider warnen daher eindringlich: Die Nato hat nicht mehr viel Zeit. Putins Erfolgschancen, das kann er sich selber ausrechen, dürften besser sein, wenn er baldmöglichst zuschlägt, vielleicht schon 2027. Auf diese Möglichkeit traut sich im Westen niemand öffentlich hinzuweisen.

»Kleine grüne Männchen«

Der Militärhistoriker Sönke Neitzel sprach im März von ernsthaften Tests der Verteidigungsbereitschaft durch Russland noch in diesem Herbst. Er hat Recht behalten. Polens Ministerpräsident Donald Tusk warnte nach dem Drohnenangriff, sein Land stehe einem offenen Konflikt mit Russland näher als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg und sei in höchster Alarmbereitschaft.

Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. FOTO: SWP Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. FOTO: SWP

Einen großangelegten Angriff auf die Nato halten Experten zunächst allerdings für eher unwahrscheinlich. Bruno Kahl, bis vor Kurzem noch Chef des Bundesnachrichtendienstes, nun Botschafter im Vatikan, warnte: Möglich wäre aber ein Test, bei dem beispielsweise »Kleine grüne Männchen« – also russische Spezialkräfte ohne Hoheitszeichen – in baltische Länder eindringen unter dem Vorwand, russische Minderheiten zu schützen. Ein solches Szenario gab es 2014 schon in der Ostukraine und auf der Krim. Ziel wäre es, die Nato vor die Entscheidung zu stellen: Eskalation oder Zögern?

Die eindringlich warnenden Worte von Nato-Generalsekretär Mark Rutte dürften Moskau kaum erschreckt haben. Mit Blick auf die Reaktionen in den Nato-Staaten nach dem Drohnenangriff wird sich Putin in den nächsten Wochen und Monaten zu weiteren dreisten und gleichzeitig gefährlicheren Tests ermutigt fühlen. Und je nachdem, wie diese Tests ausfallen, wird er, wenn er die Nato angreifen will, auf jeden Fall vor 2029 zuschlagen, vermutlich eben schon bis 2027 oder 2028. Das hängt allerdings auch davon ab, wie es in der Ukraine weitergeht.

Gefährliches Signal

Sollte sich der Westen entschließen, der Ukraine jene Waffen zu geben, die sie benötigt, um Russland aufzuhalten und zumindest Teile des verlorengegangenen Staatsgebiets zurückzuholen, wird es für Putin zu gefährlich, die Nato mit einem Angriff im Baltikum herauszufordern. Wenn es den Europäern gelänge, die Ukraine zu erhalten und zu ertüchtigen, so Gressel, wäre das abschreckend.

Das Versäumnis Europas, in militärische Fähigkeiten zu investieren, sendet nach Meinung der EU-Außenbeauftragten (bis 2024 estnische Ministerpräsidentin) Kaja Kallas ein gefährliches Signal an den Kreml-Chef. Schwäche lade ihn ein. Sönke Neitzel nennt in der Wochenzeitung Zeit die Jahre bis zur vollen Verteidigungsfähigkeit der Nato die gefährlichste Phase.

Die russischen Drohnen, die unmittelbar vor Beginn der russisch-belarussischen Manövers Zapad in den polnischen Luftraum eingedrungen und teilweise fast 300 Kilometer über polnisches Territorium geflogen sind, dürften Moskau einige Erkenntnisse über den Zustand der Nato-Flugabwehr in Polen geliefert ha-ben. Die Nachrichten vermeldeten, dass die Nato die Drohnen mit polnischen und niederländischen Kampfflugzeugen F-16 und F-35 sowie deutschen Patriot-Flugabwehrsystemen erfolgreich bekämpft hätten. Ganz so erfolgreich war man aber nicht. Immerhin sind die Drohnen sehr weit in den polnischen und damit in den Nato-Luftraum eingedrungen. Zum anderen sind nicht alle 19 Drohnen abgeschossen worden.

Hinzu kommt, dass es wenig effektiv und auf Dauer viel zu teuer ist, billige Drohnen mit Raketen zu bekämpfen, die zwischen 15.000 und 400.000 Euro das Stück kosten. Bei dem Zapad-Manöver ist in Belarus übrigens auch der Einsatz von Atomwaffen und Mittelstreckenraketen geübt worden.

Hektische Bemühungen

Nach dem Abschuss der Drohnen in Polen fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut eine gemeinsame Luftabwehr der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten. Die Ukraine schlage schon lange die Schaffung eines gemeinsamen Luftabwehrsystems vor, schreibt Selenskyj im Internet. Deutschland hatte schon Mitte 2022 die European Sky Shield Initiative vorgeschlagen und gleichzeitig seinen Führungsanspruch bei der europäischen Luftverteidigung angemeldet. Die Resonanz ist bis heute sehr bescheiden geblieben.

Nun hat die Nato die Operation »Eastern Sentry« (»Wächter des Ostens«) ausgerufen, um die zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten in die Luft zu bringen. Im Hintergrund gibt es hektische Bemühungen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte ein Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen, weil Deutschland in diesem Bereich nahezu blank dasteht. Wie viele Warnschüsse braucht es noch? (GEA)