Zu Tausenden gehen die Menschen überall in Deutschland gegen die AfD auf die Straße. Doch was bringen die Demos also überhaupt? Und was kann jeder Einzelne für die Demokratie tun?

Proteste gegen die AfD gibt es gerade in ganz Deutschland. Stigmatisierungen der AfD-Wähler sind dort häufig zu sehen und zu hören - sie bewirken aber wohl eher das Gegenteil. Foto: Roberto Pfeil/dpa Proteste gegen die AfD gibt es gerade in ganz Deutschland. Stigmatisierungen der AfD-Wähler sind dort häufig zu sehen und zu hören - sie bewirken aber wohl eher das Gegenteil. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.