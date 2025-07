Wenn Lärm krank macht und was gegen ihn getan wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zunehmender Verkehr, immer dichtere Besiedlung und neue Lärmquellen: Trotz zahlreicher Erfolge in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich des Lärmschutzes sind noch immer viele Menschen in Deutschland von Lärm betroffen. Unlängst forderte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner: »Wir müssen unsere Städte ruhiger machen.« Die Kommunen rücken den unerwünschten Geräuschen mit dem Lärmaktionsplan zu Leibe. Doch wie macht Lärm genau krank? Schon wenige Dezibel machen oft den Unterschied.

Wie laut ist welches Geräusch?

Der Sprung der Wahrnehmung von leise zu laut erfolgt ziemlich abrupt. So sorgt leichtes Blätterrauschen bereits für einen Geräuschpegel von rund 30 Dezibel. Dies wird von vielen Menschen heute sogar als angenehmer wahrgenommen, als die absolute Stille. Ein ruhiges Gespräch liegt bei zirka 45 Dezibel, Staubsaugen ist mit durchschnittlich 75 Dezibel schon unerwünschter Lärm. In vielen Diskotheken werden die Besucher mit bis zu 120 Dezibel beschallt, was der Belastung eines Presslufthammers entspricht. Ein Fluglotse, der einen Flugzeugstart miterlebt, wird einem Schallpegel von 140 Dezibel ausgesetzt.

Was ist Lärm eigentlich?

Lärm ist ein ungewollter Schall, der Personen belästigt, stört, gefährdet oder ihre Gesundheit schädigt. Lärm wird sehr subjektiv wahrgenommen, das heißt, jeder Mensch empfindet Geräusche unterschiedlich. Was die einen nicht oder nur wenig stört, geht anderen gehörig auf die Nerven. Gemessen werden kann daher nur das (physikalisch beschreibbare) Geräusch. Dieses entsteht durch Schwingungen und breitet sich in der Luft als Schallwellen aus. Die Stärke des Schalls, also die Lautstärke, kann man messen. Die Messgröße heißt Schalldruck, der angezeigte Messwert ist der Schalldruckpegel und wird in Dezibel (dB) angegeben. Gewisse Grenzwerte definieren Lärm.

Ab wann macht Lärm krank

Bisher gelten tagsüber Werte ab 70 Dezibel und nachts ab 60 Dezibel als gesundheitsgefährdend. Nach diesen Werten richten sich auch die Lärmaktionspläne der Städte und Gemeinden. Lärmexperte Dirk Streckenberg vom Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung in Hagen (Nordrhein-Westfalen) sprach von einem schleichenden Prozess, der sich oft über Jahrzehnte hinziehe. »Herzerkrankungen, die haben Sie nicht von heute auf morgen«, sagte er. »Es ist nicht so, dass sie einen Lkw hören und dann fallen sie tot um.« Aber 25 Jahre lang 60 Dezibel seien ein Problem. Bereits ab etwa 35 Dezibel stiegen die Risiken.

Welche Lärmquellen gibt es und wie stark stören diese die Menschen, die von ihnen betroffen sind?

Laut einer Umfrage des Umwelt-Bundesamtes aus 2024 empfinden 67?% der Menschen Straßenverkehr als störend, gefolgt von Fluglärm (38?%) und Schienenverkehr (23?%). Auch Nachbarschaftslärm belastet viele – 58?% fühlen sich dadurch beeinträchtigt. »Unsere Augen können wir schließen, unsere Nase zuhalten, wenn uns etwas stört. Doch Lärm aus dem Weg zu gehen, ist nicht immer einfach. Lärm dringt unweigerlich an unsere Ohren, ob wir wollen oder nicht. Oft kann man wenig gegen ihn unternehmen, obwohl er die Gesundheit stärker gefährdet als andere äußere Reize«, sagt Lärmforscher Dirk Streckenberg. Lärm zählt für die Deutschen zu den am stärksten empfundenen Umweltbeeinträchtigungen und schafft es hierzulande in die Top 10 der Ärgerthemen.

Was können Kommunen im Rahmen eines Lärmaktionsplans unternehmen?

Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die Städte und Gemeinden gegen Lärm ergreifen können. In Innenstädten werden meist Tempolimits oder Fahrverbote für Lastwagen eingeführt. Diese reduzieren den Straßenlärm oft nur um wenige Dezibel. Lärmmindernde Straßenbeläge (sogenannter Flüsterasphalt) oder Lärmschutzwände sind bauliche Maßnahmen, mit denen ebenfalls signifikante Lärmreduzierungen erreicht werden können. Zudem gibt es oft Förderprogramme, dass Anwohner sich Schallschutzfenster einbauen lassen können. Geschlossene Baulücken können ebenfalls helfen, Lärmbelästigungen zu reduzieren. Viele Maßnahmen bedürfen aber langer Genehmigungsverfahren oder sind sehr teuer in der Umsetzung.

Könnte die E-Mobilität helfen, den Verkehrslärm zu mindern?

Auch die E-Mobilität soll in Sachen Verkehrslärm helfen, da E-Motoren weniger Lärm erzeugen als Verbrenner. Perspektivisch könnte dies eine Option sein. Allerdings müssten laut Expertenmeinung zwei Drittel der gesamte Flotte (auch Lastwagen und anderer Schwerverkehr) elektrifiziert sein, um entsprechende Reduzierungen zu erreichen. Davon sei man in Deutschland zumindest momentan aber noch sehr weit entfernt.