Wenn Autoverbot, dann auch für Staatskarossen

REUTLINGEN. In Berlin will eine Initiative per Volksentscheid ein faktisches Autoverbot für die Innenstadt durchsetzen. Der Verfassungsgerichtshof erklärte die Einleitung eines Volksbegehrens für zulässig. Die Berliner Bürger könnten nun bald darüber abstimmen, ob in der Innenstadt weiter Autos fahren sollen oder nicht.

Es ist prinzipiell richtig, dass die Mehrheit der Bürger über grundsätzliche Fragen wie die Ausrichtung der Verkehrspolitik in einem Bürgerentscheid abstimmt. Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob nur die Stadtbewohner oder auch die Bewohner, die aus dem Umland einpendeln müssen, abstimmen dürfen. In Paris zeigte sich, dass die Anwohner der Innenstadt mit gut ausgebautem U-Bahn-Netz nur zu gerne bereit waren, die Parkgebühren für Autofahrer aus dem Umland zu verteuern.

Spannend wird sein, ob das Berliner Autoverbot, wenn es denn wirklich kommt, auch für die Staatskarossen von Ministern und Abgeordneten gilt. Denn dann könnte es auch zu einer anderen Form der Bürgerbeteiligung kommen. Wenn Berliner Politiker künftig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bundestag fahren müssen, kommen sie häufiger mit Bürgern in Kontakt, die ihnen dann ihre Meinung zu verschiedenen Politikfeldern direkt mitteilen. Die Aussicht, Politiker auf dem Weg zur Arbeit abpassen zu können, wäre sicher für den einen oder anderen Berliner ein Argument, dem Autoverbot zuzustimmen.