Wenig Rückhalt für Katherina Reiche

BERLIN. Dass man sich in der Rentendebatte mit allzu großen Zumutungen unbeliebt macht, musste vor Katherina Reiche (CDU) schon ein anderer CDU-Wirtschaftsminister spüren. Und zwar nicht irgendein Wirtschaftsminister, sondern Ludwig Erhard. Im Jahr 1957 beschloss der Bundestag die bisher weitreichendste Rentenreform der bundesrepublikanischen Geschichte – weg vom System Bismarcks, hin zur Altersvorsorge wie wir sie heute kennen, gekoppelt an die Lohnentwicklung. Um 65,3 Prozent stiegen die Bezüge damals. Konrad Adenauer hatte die Reform vorangetrieben, Ludwig Erhard protestierte aus Sorge um die künftige Finanzierung. Von einem »Rentenkrieg« war gar die Rede. Erhards Aufstand und seine Enthaltung bei der Abstimmung nützte nichts, der Kanzler setzte sich durch. Und holte wenige Monate später auch wegen dieser Reform die absolute Mehrheit für die Union.

Heute, fast 70 Jahre später, steht wieder eine CDU-geführte Regierung vor einer Rentenreform. Sie wird nicht ganz so weitreichend sein und das Ziel ist sicherlich ein anderes. Denn so viel ist klar: Die Bezüge werden sicherlich nicht um fast 70 Prozent steigen. Vielmehr geht es darum, die Finanzierung auch in Zukunft abzusichern. Insofern waren Erhards Sorgen durchaus berechtigt. Die Parallele zu damals: Wieder ist es die CDU-Wirtschaftsministerin, die sich aus Sorge um die künftige Finanzierung der Rente unbeliebt macht – auch in der eigenen Partei.

»Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich: Die Lebensarbeitszeit muss steigen«, sagte Reiche der FAZ. Dafür erntete sie prompt Kritik. Von Sozialverbänden, aber auch vom Koalitionspartner SPD und dem Sozialflügel der Union. Sie verweisen darauf, dass das Renteneintrittsalter bereits steigt. Bis 2031 wird es schrittweise auf 67 Jahre erhöht.

Auch im Kabinett war der Vorstoß offenbar nicht abgesprochen. Darauf angesprochen verwies Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Ein höheres Renteneintrittsalter ist darin nicht vereinbart. Im Gegenteil: Es ist sogar explizit ausgeschlossen. »Statt einer weiteren Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wollen wir mehr Flexibilität beim Übergang vom Beruf in die Rente«, heißt es. Stattdessen wolle man eine Rentenkommission einsetzten, sagte Hille. Und mit der »Aktivrente« die Menschen dazu motivieren, länger zu arbeiten. Die Idee dahinter: Frauen und Männer, die im Rentenalter weiterarbeiten, sollen ihr Gehalt bis zu 2.000 Euro steuerfrei ausgezahlt bekommen. Von Rückhalt für Reiches Vorschlag ist wenig zu spüren. Die Chance, dass sie sich durchsetzt: gering.

Stille im Kabinett

Aber immerhin halten sich ihre Ministerkollegen – anders als die SPD-Fraktion – mit Kritik zurück. Das Kabinett ist auffallend ruhig. Weder der Bundeskanzler noch der Vizekanzler noch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) haben sich zu Wort gemeldet. Das hat Gründe. Anders als 1957 wird man sich mit dieser Rentenreform nicht beliebt machen bei den Wählerinnen und Wähler. Denn ganz ohne Zumutungen wird man die Altersvorsorge nicht stabilisieren können. Also lieber erst mal die Füße stillhalten.

Umso lauter nimmt die Opposition das Thema auf. »Unsere Gesellschaft wird von Jahr zu Jahr reicher und produktiver. Da so zu tun, als sei eine faire Rente nicht finanzierbar, ist einfach nur schäbig«, sagt Linken-Chefin Ines Schwerdtner unserer Redaktion. »Zu viele Menschen in unserem Land arbeiten sich bis ins Rentenalter unter ungesunden Arbeitsbedingungen den Buckel krumm.« Spätestens nach 40 Jahren müsse man eine ausreichende Rente bekommen, »statt mit Rentenkürzungen gezwungen werden, immer weiterzuarbeiten«. Reiche wirft sie eine »Kampagne von Arbeitgeber-Lobbyisten« vor. »Tatsächlich wird bei uns genauso viel gearbeitet wie in anderen Ländern – es verteilt sich nur durch Teilzeitstellen anders auf die Bevölkerung.« Ähnlich argumentieren die Grünen.

Unterstützung für Reiches Vorschlag kommt dagegen von Arbeitgeberverbänden und von der FDP. Parteichef Christian Dürr geht die Forderung aber nicht weit genug. »Wir brauchen einen grundlegenden Systemwechsel, der die Rente generationengerecht aufstellt«, sagt Dürr unserer Redaktion. »Anstatt der immer weiter steigenden Beiträge für die arbeitende Generation, braucht es endlich steigende Rücklagen – und das gelingt nur mit einem kapitalgedeckten System wie der Aktienrente.«

Bis zum Herbst will die Bundesregierung erste Eckpunkte ihrer Rentenreform vorlegen. Wie weit sie gehen wird, ist noch unklar. Fest steht nur: Ähnlich wie 1957 wird sich die Wirtschaftsministerin mit ihren Vorschlägen nicht durchsetzen. Auch wenn der Streit nicht ganz so erbittert geführt wird wie damals. (GEA)