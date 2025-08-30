Wehrpflicht treibt ihn bis heute um

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ernst-Reinhard Beck wird morgen 80 Jahre alt. Das politische Tagesgeschäft, die Zeit als Lehrer in Pfullingen und als Rektor des Reutlinger List-Gymnasiums liegen schon einige Zeit zurück. Zur aktuellen Politik will sich der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion nicht mehr öffentlich äußern. Darüber ist er inzwischen auch froh. Jetzt sind die Nachfolger dran.

Was Beck aber nach wie vor beschäftigt, ist die Bundeswehr und damit die Wehrpflichtfrage. »Wir haben mit der Wehrpflicht damals ein Markenzeichen dieser Armee aufgegeben.« Angesichts der aktuellen Entscheidungen über den Wehrdienst gilt für ihn nach wie vor: »Die Gesellschaft braucht auch das Einfordern von Pflichten.« Als CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg 2010 das bevorstehende Ende der Wehrpflicht in Deutschland verkündete, gab es ein wütendes und lautstarkes Telefonat. Bis zuletzt hielt Beck die Aussetzung und damit Quasi-Abschaffung für einen Fehler. Er war damals für intelligente Lösungen im Rahmen des Bestehenden. Die Gründe gegen die Aussetzungen hatten sich letztlich alle bewahrheitet. Das Verhältnis zwischen Beck und dem Kurzzeit-Verteidigungsminister war von großem Misstrauen geprägt.

Demokratie ist kein Selbstläufer

Der wichtigste Grund für die Aussetzung waren Einsparungen im Haushalt. Die Bundeswehr war allerdings schon längst zum Steinbruch geworden, aber die beiden Dienstsitze des Verteidigungsministeriums in Bonn und Berlin wurden beibehalten. Dazu Beck damals: »Ich bin davon überzeugt, dass wir um eine Bündelung des Ministeriums am Standort Berlin mittelfristig nicht herumkommen.« Dazu kam es bis heute zwar nicht, doch aktuell geht es auch um dringend notwendigen Bürokratieabbau und Effizienz.

Eigentlich »bin ich ein Preuße mit schwäbischem Dialekt«, sagt Beck, denn sein Geburtsort Frohnstetten liegt im Hohenzollerischen. Dort wurde er 1945 geboren. Mit der Gründung Baden-Württembergs wurden dann Baden, Württemberg-Baden und das von den französischen Besatzern gebildete Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland.

Nach dem Abitur in Sigmaringen war er beim Gebirgspanzergrenadierbataillon 242 in Bad Reichenhall und Füssen. Beck wurde Reserveoffizier und 1996 sogar Oberst der Reserve. Noch mehr geht als Reservist nicht. Nach der Bundeswehr studierte er in Tübingen Geschichte, Germanistik und Politologie fürs Höhere Lehramt. 1971 heiratete er Renate Proföhr, die ihn auch später als Abgeordneten immer tatkräftig unterstützte und ihm den Rücken freihielt. 1973 kam Beck ans heutige Schillergymnasium in Pfullingen.

Ein Anliegen war ihm immer besonders wichtig: Er wollte junge Leute für Politik interessieren, »denn Demokratie ist kein Selbstläufer«. Er engagierte sich in der politischen Bildung und gründete 1975 bei der Landeszentrale für Politische Bildung die Zeitschrift »Politik und Unterricht«, die es heute noch gibt.

1982 wurde Beck der erste katholische Schulleiter an einer evangelischen Traditionsschule, dem List-Gymnasium in Reutlingen. Den Kreisvorsitz der CDU gab er nun ab. Seiner Überzeugung nach macht nur Bildung eine Gesellschaft zukunftsfähig. Dazu gehören qualifizierte und engagierte Lehrer, »die begeistern können für ihre Fächer, die den jungen Leuten Perspektiven aufzeigen und eine gewisse Vorbildfunktion entwickeln. Ich erwarte Kreativität«. 20 Jahre war er Rektor am »List« – eine schöne Zeit.

Dann erreichte ihn der Ruf aus der Politik – und die Aufgabe als Bundestagsabgeordneter reizte ihn. »Ich war immer auch ein politischer Mensch.« Beck war 1963 in die Junge Union eingetreten und 1968 Mitglied der CDU geworden. Von 1975 bis 1979 war er stellvertretender Kreisvorsitzender, von 1979 bis 1983 Vorsitzender des Kreisverbandes Reutlingen. Im Pfullinger Gemeinderat saß Beck von 2001 bis zum Jahr 2005. Noch bevor Beck als neuer Abgeordneter in Berlin ankam, sorgte er für einen Paukenschlag. Damals ging es um die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur sogenannten Rentenlüge der SPD, der klären sollte, ob die Bundesregierung im Wahlkampf falsche Zahlen verwendet hatte. Kurz vor seinem ersten Arbeitstag als neuer Abgeordneter hatte er gegenüber dem GEA dazu gesagt, »ich halte davon gar nichts, man sollte nach vorne schauen und die Probleme angehen und ich halte dies für Mumpitz.« In der Nacht zuvor war Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzender von Angela Merkel ausgebootet worden, die seinen Posten übernahm. Damals, 2002, befand sich die CDU noch in der Opposition.

Beck war nach den Wahlen als neuer Reutlinger Bundestagsabgeordneter noch nicht in Berlin eingetroffen, da hatten bei ihm unterwegs schon DPA, ARD, ZDF und andere um Interviews angefragt. In der konstituierenden Fraktionssitzung sei dann Merkel auf ihn zugekommen und habe gesagt, das sei ja allerhand. Er entgegnete, »Frau Merkel, ich bin neu gewählt und Sie auch, ich sage Ihnen aber eines, ich denke nicht, dass ich meine Meinung an der Fraktionsgarderobe abgegeben habe.« Damit war klar, dass der Abgeordnete Beck kein handzahmes Lämmchen in der Fraktion sein würde. Beck ließ sich nicht verbiegen.

Schnell war er ein auch bei den anderen Parteien angesehener Abgeordneter, auf dessen Meinung die Kollegen wert legten. Er war Mitglied des Verteidigungsausschusses und des Bildungsausschusses und später als verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion bundesweit präsent.

Bedrückt hatte Beck in seiner Abgeordnetenzeit die fehlende emotionale Begleitung der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ähnliches galt für den Umgang mit Verwundung und Tod. Beck war deshalb maßgeblich an der Gründung der »Treuhänderischen Stiftung zur Unterstützung besonderer Härtefälle in der Bundeswehr und der ehemaligen Nationalen Volksarmee« beteiligt. Es ging unter anderem um sich häufende PTBS-Fälle (posttraumatische Belastungsstörung). Hier habe sich der Staat »jämmerlich geizig verhalten«, sagt er. Beck wurde Mitglied des Stiftungsrats. Damals kümmerte er sich auch um Radargeschädigte der Bundeswehr und der Volksarmee. Maßgeblich beteiligt war er auch am Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz. »Wer Soldaten in gefährliche Einsätze schickt, hat eine besondere Fürsorgepflicht.«

Politische Mandate auf Zeit

Am 12. November 2009 wählte die Unionsfraktion im Bundestag Beck zu ihrem verteidigungspolitischen Sprecher. Das Amt des Präsidenten des Reservistenverbandes gab er schweren Herzens ab: »Der Verband ist unabhängig und überparteilich und muss das auch bleiben.« Gleich zu Beginn schasste Guttenberg Generalinspekteur Schneiderhan und Staatssekretär Wiechert, die er beschuldigte, ihm in der Affäre um die Tanker-Bombardierung in Afghanistan Unterlagen vorenthalten zu haben. Tatsächlich dürfte dem selbstgefälligen Guttenberg aber ein denkender und sich öffentlich äußernder General missfallen haben.

Drohnen, Afghanistan, Gorch Fock, Wehrpflicht, Tanker-Affäre in Afghanistan, neuer Verteidigungsminister, Karfreitagsgefecht, immer wieder Standortschließungen, die Euro-Hawk-Krise – es waren keine einfachen Themen in seiner Zeit als verteidigungspolitischer Sprecher.

Von 2002 bis 2013 vertrat Beck den Wahlkreis Reutlingen in Berlin, dann hörte er auf. Politische Mandate seien auf Zeit vergeben. »Ich habe Kollegen gesehen, die zu spät aufgehört haben und die glaubten, sie seien unentbehrlich.« Heute hält er noch immer Vorträge, unter anderem für den Pfullinger Geschichtsverein e. V., den er 1978 gründete und dessen Vorsitzender er viele Jahre war.

Beck ist Ehrenpräsident des Reservistenverbandes und Ehrenmitglied der Kreis-CDU. Er ist national und international vielfach für sein Engagement ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem französischen Orden »Officier de l’ordre national de Mérite«. (GEA)