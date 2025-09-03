Wehrpflicht für Frauen: Erst Rechte, dann Pflichten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Henning Otte (CDU) hat einen Traum, vom großen gesellschaftlichen Schulterschluss. Ein Dienstjahr für Männlein und Weiblein, militärisch, ehrenamtlich, sportlich, wie auch immer. Klingt schön nach Einigkeit und Gemeinsinn. In Wahrheit aber ist dieser Vorschlag vor allem eins: ziemlich dreist.

Bevor wir über neue »Pflichten« reden, sollten wir über längst überfällige Rechte sprechen. Denn Fakt ist: Frauen sind in Deutschland zwar per Gesetz gleichgestellt, in der Realität sieht es aber anders aus. Sie verdienen bei gleicher Qualifikation im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer.

In den Vorständen der DAX-Unternehmen sind sie mit weniger als einem Drittel nach wie vor unterrepräsentiert – und im Deutschen Bundestag sieht es kaum besser aus. Nun sollen auch sie ein Zwangsjahr ableisten? Gleichberechtigung auf Knopfdruck oder anders ausgedrückt: Wenn es mit der Rekrutierung knapp wird, sind wir auf einmal alle gleich. Für Frauen, die ohnehin schon um Gleichberechtigung kämpfen, ist das nur ein weiterer Beweis, dass die Politik das Konzept Emanzipation noch immer nicht begriffen hat.

Ja, man könnte einwenden: »Er will doch die Sicherheit unseres Landes stärken.« Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Ein Pflichtjahr für alle löst weder militärische Herausforderungen noch gesellschaftliche Spannungen automatisch. Ottes Vorschlag ist so breit gefasst, dass er eher wie ein Allzweckwerkzeug wirkt: für alles gedacht, für nichts konkret wirksam. Und danke nein: Dieses Spiel kennen wir bereits.

