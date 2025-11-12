Vertrieben, verfolgt, vergessen: Kriege, bei denen die Welt wegschaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Über Ukraine und Gaza berichten die Medien jeden Tag. Nicht aber über Sudan, Jemen und Kaschmir. Obwohl es auch dort seit vielen Jahren bewaffnete Konflikte gibt, Hunderttausende Tote und Millionen Flüchtlinge. Trotzdem schert sich die Weltöffentlichkeit kaum um das menschliche Leid, ringen westliche Staaten nicht um politische Lösungen und leisten internationale Organisationen wenig humanitäre Hilfe. Welche Krisen vom Radar verschwinden, warum sie in Vergessenheit geraten und weshalb das Wegschauen gefährlich ist für Deutschland und Europa: ein Überblick.

Afrika: Ethnische Konflikte, islamistischer Terror und Kampf um Rohstoffe

Flüchtlinge in einem Lager im Sudan, wo sie Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und RSF suchen. Foto: Foto: Mohammed Jammal/UNICEF/AP/dpa Flüchtlinge in einem Lager im Sudan, wo sie Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und RSF suchen. Foto: Foto: Mohammed Jammal/UNICEF/AP/dpa

Afrika ist überschattet von Bürgerkriegen, Terror und dem Kampf um Ressourcen. Konfliktpotential bieten künstliche Kolonialgrenzen, ethnische Vielfalt, Armut, Klimawandel und Korruption. Die Staatsgewalt ist zu schwach, um Konflikte zu befrieden oder zu unterdrücken. Der Westen zeigt kaum geopolitisches Interesse, außer bei großen Rohstoffvorkommen.

Als vergessen gilt der Bürgerkrieg im Sudan. Seit 2023 finden intensive Kämpfe zwischen Sudanesischer Armee (SAF) und paramilitärischer Miliz Rapid Support Forces (RSF) statt. An der Spitze der beiden Streitkräfte stehen zwei Generäle, die zuerst gemeinsam Langzeitdiktator Omar al-Baschir gestürzt und sich anschließend zerstritten haben. Im Kern geht es um die Kontrolle über Staat und Ressourcen. Der Sudan ist eines der rohstoffreichsten Länder Afrikas und verfügt über eine Vielzahl bedeutender Bodenschätze, einschließlich Erdöl, Gold, Kupfer, Eisen und Uran. Die UN spricht inzwischen von der größten humanitären Krise der Welt mit über 12 Millionen Vertriebenen und grassierender Hungersnot. Trotzdem bleibt der Westen weitgehend passiv. Vielleicht auch, weil die Menschen in Nachbarstaaten fliehen und Medien kaum Zugang zum Kriegsgebiet haben.

Nigeria ist ein weiterer langjähriger Kriegsschauplatz in Afrika. Dort überlagern sich mehrere Konflikte: Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram will die Scharia durchsetzen. Nomadische Hirten und sesshafte Bauern ringen um Land und Wasser. Milizen kapern Öl-Ressourcen. Separatisten fordern Unabhängigkeit. Piraten entführen Seeleute und erpressen Firmen. Trotz hoher Opferzahlen wird Nigeria als Konfliktherd international übersehen. Auch weil Terror und Flucht dort den Westen kaum betreffen.

Süd- und Südostasien: Abspaltung ethnisch und religiös geprägter Gebiete

Myanmar vor den Parlamentswahlen 2025: Ein Anhänger der vom Militär unterstützten Union Solidarity and Development Party (USDP) schwenkt eine Parteifahne. Foto: Foto: Aung Shine Oo/AP/dpa Myanmar vor den Parlamentswahlen 2025: Ein Anhänger der vom Militär unterstützten Union Solidarity and Development Party (USDP) schwenkt eine Parteifahne. Foto: Foto: Aung Shine Oo/AP/dpa

In Süd- und Südostasien werden viele ethnische und separatistische Konflikte ausgetragen. Sie finden im Westen wenig Beachtung. Einerseits, weil aus den autoritären Regimen kaum Informationen nach außen dringen. Andererseits, weil der Westen seine Aufmerksamkeit auf China und Indien konzentriert.

Myanmar ist solch ein Fall. Dort putschte das Militär 2021 gegen die demokratisch gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Danach verbündeten sich die bewaffneten Einheiten der Exilregierung (People’s Defence Force, PDF) mit verschiedenen ethnischen und regionalen Widerstandsgruppen. Inzwischen befindet sich über die Hälfte des Landes außerhalb staatlicher Kontrolle. Die Armee reagiert mit Luftangriffen auf Dörfer, Zehntausende Zivilisten sind getötet worden. Trotz Bürgerkrieg, Staatszerfall und humanitärer Krise greift die internationale Gemeinschaft nicht ein. Auch weil viele kleine Armeen und unklare Fronten die Situation unübersichtlich machen.

Während der Krieg in Myanmar ethnisch geprägt ist, ist der Konflikt um Kaschmir religiös motiviert. Seinen Anfang nahm er im Zuge der Dekolonialisierung, als Großbritannien 1947 Indien und Pakistan in die Unabhängigkeit entließ. Damals sollten die mehrheitlich hinduistischen und muslimischen Gebiete getrennt werden. Bei Kaschmir funktionierte das nicht: Indien und Pakistan (beides Atommächte) führten mehrere Kriege um die Region. Heute wird das muslimisch bewohnte Gebiet teils von Indien und teils von Pakistan kontrolliert. Premierminister Narendra Modi hat die Autonomie des indischen Teils von Kaschmir aufgehoben, fördert dort hinduistische Ansiedlungen und baut die Region zum Touristenziel aus. Kritiker werfen ihm demografische Politik vor, außerdem systematische Repression, Folter und Informationskontrolle gegen Muslime. Pakistan unterstützt seinerseits separatistische muslimische Gruppen im indischen Teil Kaschmirs. Die Folgen sind verheerend: Zehntausende Tote und Verschwundene, Militarisierung und Islamisierung, regelmäßig Gewalt und Anschläge. Trotzdem mischen USA und Europa sich nicht ein, denn sie brauchen Indien als Gegengewicht zu China.

Mittlerer Osten: Regionalmächte führen Stellvertreterkriege

Huthi-Anhänger skandieren Slogans und halten Bilder von Abdul Malik al-Huthi, dem Führer der Huthi-Bewegung, während einer Anti-US- und Anti-Israel-Kundgebung im Jemen. Foto: Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa Huthi-Anhänger skandieren Slogans und halten Bilder von Abdul Malik al-Huthi, dem Führer der Huthi-Bewegung, während einer Anti-US- und Anti-Israel-Kundgebung im Jemen. Foto: Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa

Der Mittlere Osten ist geprägt von religiösen Konflikten zwischen Islamisten und Säkularisten, Sunniten und Schiiten. Außerdem tragen Groß- und Regionalmächte (USA, Russland, Iran, Saudi-Arabien, Türkei) geopolitische Stellvertreterkriege in der Region aus. Erschwerend hinzu kommen künstliche Kolonialgrenzen und das Machtvakuum nach der Absetzung vieler Regierungen im Zuge des Arabischen Frühlings ab 2011.

Ein typischer Stellvertreterkrieg findet im Jemen statt. Dort kämpfen Huthi-Rebellen gegen die Zentralregierung. Die Lage eskalierte 2015, als die Regionalmächte Saudi-Arabien (pro Regierung) und Iran (pro Huthis) sich einmischten. Heute ist das Land geteilt: Der Norden wird von Huthis kontrolliert, der Süden von Regierungstruppen und Separatisten. Es herrscht weitgehender Waffenstillstand, aber kein Frieden. Armut, Hunger und Krankheiten beherrschen das Land. Trotzdem greift die internationale Gemeinschaft nicht ein. Denn der Konflikt wirkt unlösbar aufgrund der langen Laufzeit und der komplexen Allianzen.

Einen ethnisch-politischen Kampf tragen die Kurden aus. Diese Volksgruppe lebt verteilt in mehreren Staaten: Türkei, Syrien, Irak und Iran. Seit den 1920er-Jahren fordert sie mehr Minderheitenrechte, mehr Autonomie und idealerweise ihren eigenen Staat: Kurdistan. Die betroffenen Landesregierungen unterdrücken die kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Vor allem die Türkei führt seit Langem Krieg gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und fliegt immer wieder Luftangriffe auf Nordirak und Nordsyrien. Zugleich benutzen Großmächte kurdische Paramilitärs als taktische Partner – im Syrien-Krieg etwa kooperierten die USA mit den Kurden gegen den »Islamischen Staat«. Diese Allianzen bringen die Kurden ihrem eigentlichen Ziel aber nicht näher.

Lateinamerika: Gewaltsame Konflikte um Drogen, Land und Rohstoffe

Ein Demonstrant fordert in Kolumbien Maßnahmen in den Bereichen Soziales, Umwelt und Sicherheit von der Regierung. Dabei wird er von einem Polizei-Wasserwerfer getroffen. Foto: Foto: Fernando Vergara/AP/dpa Ein Demonstrant fordert in Kolumbien Maßnahmen in den Bereichen Soziales, Umwelt und Sicherheit von der Regierung. Dabei wird er von einem Polizei-Wasserwerfer getroffen. Foto: Foto: Fernando Vergara/AP/dpa

In Lateinamerika finden keine offenen Kriege statt, dafür aber viel Alltagsgewalt. Ursache sind die Nachwirkungen vergangener Kriege und soziale Ungleichheit. Akteure sind meist Paramilitärs und Drogenbanden.

Kolumbien ist ein typisches Beispiel für die Art der Konflikte, die in Lateinamerika vorherrscht. Ursprung ist ein Bürgerkrieg, der in den 1960er-Jahren begann. Seitdem bekämpfen sich Regierung, linke Guerilla (FARC, ELN) und rechte Paramilitärs. Die FARC unterzeichnete 2016 zwar einen Friedensvertrag und legte die Waffen nieder. Trotzdem führen FARC-Dissidenten weiterhin gewaltsame Operationen durch. Hinzu kommen kleinere Kämpfe um Drogen, Land und Rohstoffe. Seitdem der Krieg offiziell beendet ist, nimmt die Weltöffentlichkeit von der andauernden Gewalt auf niedrigem Niveau kaum mehr Notiz.

In Brasilien ist der Konflikt vielschichtiger. Dort kontrolliert ein kleiner Teil der Bevölkerung riesige Landflächen. Regenwald wird illegal gerodet für Tropenholz und Weideland. Hinzu kommen illegale Goldminen und Transitrouten für Kokain. Opfer sind Indigene, Umweltschützer und Journalisten – viele werden gezielt ermordet. Trotzdem gibt es keinen weltweiten Aufschrei – auch weil kriminelle und staatliche Interessen sich überlagern und der internationale Medienfokus auf der Erwärmung des Klimas liegt, nicht auf der Gewalt gegen Menschen.

Postsowjetischer Raum: Russland kämpft um Einfluss

Eine Lenin-Statue steht vor dem Parlamentsgebäude in Tiraspol im Separatistengebiet Transnistrien. Foto: Foto: Hannah Wagner/dpa Eine Lenin-Statue steht vor dem Parlamentsgebäude in Tiraspol im Separatistengebiet Transnistrien. Foto: Foto: Hannah Wagner/dpa

Im postsowjetischen Raum gibt es etliche eingefrorene Konflikte: Sie sind militärisch ruhig, aber politisch ungelöst. Am Anfang stand der Zerfall der Sowjetunion ab 1990, als Staaten ethnisch und territorial neu definiert wurden. Seitdem versucht Russland, seinen Einfluss in dem Gebiet zu sichern. Dafür instrumentalisiert der Kreml unklare Grenzen und Minderheitenfragen. Er hält die Konflikte bewusst in der Schwebe, auch um ein Druckmittel gegen den Westen in der Hand zu haben.

Ein typischer postsowjetischer Konflikt ist der ethnisch-territoriale Streit zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach. Die Region gehörte völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wurde aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kämpfe zwischen armenischen Kräften und aserbaidschanischen Streitkräften. Zusätzlich mischten sich Türkei (auf aserbaidschanischer Seite) und Russland (auf armenischer Seite) ein. Nach zwei früheren Kriegen (1988–1994 und 2020) endete der Konflikt militärisch 2023, als Aserbaidschan die Region vollständig einnahm. 120.000 ethnische Armenier flohen nach Armenien. Bis heute dauern die Grenzstreitigkeiten an, die Friedensverhandlungen stocken. Damit ist der Konflikt zwar nicht mehr virulent, schwelt aber weiter und könnte in Zukunft wieder aufflammen.

Transnistrien ist ein ähnlicher Fall. Die Region spaltete sich 1992 mit russischer Hilfe von Moldau ab. Die Bevölkerung dort spricht mehrheitlich Russisch oder Ukrainisch und lehnte Moldaus damalige Annäherung an den Westen ab. Heute ist die »Republik« Transnistrien faktisch unabhängig, aber nicht international anerkannt. Zugleich ist sie wirtschaftlich und militärisch angewiesen auf Russland. Die Lage ist stabil aufgrund geopolitischer Rivalität: Sowohl Russland als auch die EU verzichten auf Provokationen. Sollte sich die Lage in der Ukraine jedoch verschärfen oder Russland Druck auf Moldau ausüben, könnte Transnistrien wieder zum Zündfunken werden.

Das stille Sterben: Warum die Welt bei manchen Krisen wegschaut

Der Ukraine-Krieg beschäftigt die EU stark. Hier Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Der Ukraine-Krieg beschäftigt die EU stark. Hier Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Manche Konflikte verursachen schreckliches menschliches Leid. Trotzdem kümmert sich die Welt nicht darum. Für diesen scheinbaren Widerspruch gibt es mehrere Gründe: An den betroffenen Regionen haben Großmächte und Regionalmächte (USA, China, Russland, Saudi-Arabien, Iran und Türkei) kein Interesse, weder wirtschaftlich noch strategisch: Denn dort gibt es keine Bodenschätze, Militärbasen oder Handelsrouten.

Die Gewalt bleibt regional begrenzt, es droht also keine Destabilisierung von Nachbarländern und keine Massenflucht gen Westen. Die Krisen entwickeln sich langsam, statt plötzlich zu eskalieren – dadurch fehlt ihnen die Dramatik. Oder die Konflikte sind eingefroren: Die Kämpfe gehen zwar weiter, aber ohne große Wendepunkte und finale Lösung. Je länger die Gewalt auf niedrigem Niveau anhält, desto normaler erscheint sie und desto weniger wird sie international beachtet. Zudem scheint es so, dass der Dauerkonflikt sich nicht beenden lässt und der internationale Einsatz sich nicht lohnt. Dann wendet sich die öffentliche Aufmerksamkeit neuen Katastrophen zu.

Konflikte ohne spektakuläre Anschläge, moderne Waffen oder dramatische Bilder lassen sich in Medien schlecht präsentieren, darum schaffen sie es selten ins Rampenlicht. Hinzu kommt der dürftige Zugang zu Informationen: Journalisten erhalten keinen Zutritt zu Krisenregionen, recherchieren unter Lebensgefahr oder haben keine zuverlässigen Quellen – zum Beispiel wenn soziale Medien unter staatliche Zensur gestellt werden.

Zu berücksichtigen sind auch die begrenzten Ressourcen von Großmächten und internationalen Organisationen: Sie können nur ein bestimmtes Maß an militärischer, humanitärer und diplomatischer Hilfe leisten. Zurzeit binden die Kriege in der Ukraine und in Gaza viele Kräfte. Da bleibt nicht mehr viel übrig für andere Krisenregionen.

Die unsichtbare Gefahr: Warum Wegschauen für den Westen riskant ist

Menschen aus den Krisenregionen der Welt fliehen auch nach Deutschland. Hier Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen. Foto: Foto: Boris Roessler/dpa Menschen aus den Krisenregionen der Welt fliehen auch nach Deutschland. Hier Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen. Foto: Foto: Boris Roessler/dpa

Auch wenn im Moment kein unmittelbarer Handlungsdruck besteht, ist das Wegschauen für den Westen trotzdem gefährlich. Nicht zuletzt für die eigene Sicherheit: Wenn Konflikte unbeachtet bleiben, können unkontrollierte Räume entstehen. Diese werden häufig als Zufluchtsorte genutzt von Terrorgruppen, Waffenschmugglern und organisierter Kriminalität. Solche Gruppen weiten ihre Aktivitäten teils international aus – auch gegen westliche Ziele. Außerdem lösen dauerhafte Konflikte oft Fluchtbewegungen aus – der Migrationsdruck destabilisiert angrenzende Regionen und erreicht irgendwann auch den Westen.

Hinzu kommen geopolitische Risiken: Wenn westliche Staaten sich abwenden, entsteht ein Vakuum, das andere Mächte füllen – zum Beispiel China, Russland, Iran oder Türkei. In den neuen Einflusszonen breiten sich autoritäre Regime aus und drängen demokratische Prinzipien zurück. Auch wirtschaftlich bringt das Wegschauen Nachteile: Vergessene Konflikte liegen oft in Regionen mit wichtigen Rohstoffen (Energie, seltene Erden, Wasser), strategischen Handelsrouten oder zukünftigen Märkten. Instabilität dort kann globale Lieferketten stören, Preise erhöhen oder Investitionen verhindern – mit negativen Auswirkungen auf westliche Volkswirtschaften.

Zudem untergräbt Nichtstun die moralische Glaubwürdigkeit des Westens: Schließlich beruft er sich auf Werte wie Menschenrechte, Demokratie und internationale Ordnung. Wenn er Konflikte ignoriert, in denen Menschen massenhaft leiden, wirkt das heuchlerisch. Das schwächt seine Führungsposition bei internationalen Kooperationen und das Vertrauen in internationale Institutionen (z.B. EU, Nato). Zu beachten ist auch die Eskalationsgefahr: Konflikte, die lange ignoriert werden, können schwelen und später explodieren – dann oft in einer Weise, die schwieriger und teurer einzudämmen ist.