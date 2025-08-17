Verhandlungen in Alaska: Durchbruch oder Taktik?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn man Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump, glauben darf, scheint bei den Verhandlungen mit Putin in Alaska am Freitag zumindest beim Thema Sicherheitsgarantien für die angegriffene Ukraine ein Fortschritt erzielt worden zu sein. Nur leider darf man nicht alles glauben, was von der US-Regierung verbreitet wird. Zu oft schon haben sich großspurige Ankündigungen ganz schnell im Sande verlaufen.

Gesichtswahrender Ausweg

Dabei klingt die Idee zunächst einmal nicht schlecht: Die USA und eine europäische Koalition der Willigen bieten der Ukraine künftig einen Schutz, der an die Beistandsverpflichtung des Artikel 5 des Nato-Vertrages angelehnt ist, ohne dass die Ukraine tatsächlich Nato-Mitglied wird. So hätte das Land künftig mächtige Bündnispartner zur Landesverteidigung und Putin einen gesichtswahrenden Ausweg, bei dem er verkünden könnte, das weitere Heranrücken des verhassten Verteidigungsbündnisses an Russland verhindert zu haben.

Eitles Verlangen nach Friedensnobelpreis

Nur leider ist zu befürchten, dass es sich bei der scheinbaren Kompromissbereitschaft des Kremlherrschers um eine Hinhaltetaktik handelt. Während Putin sich gegenüber Trump vernünftig und zu einem Deal bereit präsentiert, riskiert Selenskyj mit seinem - wenn auch berechtigten - Beharren auf der territorialen Unversehrtheit seines Landes, beim US-Präsident als Sturkopf dazustehen. Und dieser ist wiederum bekannt dafür, schnell die Geduld zu verlieren. Getrieben vom eitlen Verlangen nach dem Friedensnobelpreis, drängt Trump auf ein schnelles Ende des Krieges. Sicherlich erscheint ihm, Druck auf Selenskyj auszuüben vielversprechender als auf seinen Autokratenfreund Putin. Auf dem Schlachtfeld hat Russland derzeit das Momentum auf seiner Seite. Ganz ohne territoriale Zugeständnisse seitens der Ukraine wird sich dieser Krieg realistischerweise nicht beenden lassen. Und je länger sich die Verhandlungen hinziehen, um so größer drohen diese Zugeständnisse zu werden.

