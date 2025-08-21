Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als die Nord-Stream-Pipeline 2022 gesprengt wurde, kursierten zahlreiche Theorien, wer es getan haben könnte. Russische, amerikanische, polnische und ukrainische Geheimdienste wurden von den verschiedensten staatlichen Organisationen als Verdächtige genannt. Nun wurde ein Ukrainer verhaftet, der an der Sabotageaktion beteiligt gewesen sein soll.

Interessant ist, dass in dieser Sache überhaupt noch eine Verhaftung erfolgt ist. Denn zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, an der Aufklärung der Pipeline-Sprengung bestünde kein besonderes Interesse. Dänemark und Schweden hatten das Verfahren bereits eingestellt. Dass möglicherweise der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Befehl zur Sabotage der deutschen Energieversorgung gegeben haben könnte, passt nicht ins Bild eines Landes, das Deutschland und Europa um jeden Preis aufrüsten soll. Interessant wird sein, ob der Verdächtige angeklagt wird und in einem Prozess Aussagen zu seinen Auftraggebern macht.

Noch ist die Nord-Stream-Sabotage nicht aufgeklärt. Möglicherweise werden auch einige Hintergründe im Dunkeln bleiben. Sicher ist nur, dass das Ende der Gasversorgung aus Russland den Amerikanern nutzt, die ihr teures Frackinggas verkaufen wollen. Eine Abnahme dieses Gases hat die EU bei der Einigung im Zollstreit zugesagt. Wladimir Putin hatte dagegen kein Interesse an einem Pipeline-Leck. Dem Diktator gefiel es, die Gaszufuhr nach Lust und Laune zu drosseln und wieder aufzudrehen. Ein zuverlässiger Energielieferant war Russland jedoch schon damals nicht mehr.